Liverpool kobles med en rekke stjerner: Journalistprofil har sett nærmere på hva som kan skje i sommervinduet

Liverpool har bygd opp et nærmest ustoppelig lag etter en helt klar filosofi. Verken sportslig suksess eller økte inntekter kan få Premier League-klubben til å vike fra disse prinsippene, hevder Melissa Reddy i The Independent.

Den velinformerte journalisten tar mandag for seg det som kan bli et trolig scenario for Liverpool på overgangsmarkedet i sommer.

De røde fra Merseyside har allerede Premier League-trofeet langt nede i lommen og med suksess, øker også ryktene rundt mulige kjøp av nye stjernespillere.

The Independent-Reddy er blant dem som følger Liverpool tettest og tar i sin seneste artikkel for seg tre superstjerner som har blitt koblet med Liverpool på et eller annet vis, nemlig Kylian Mbappé (PSG), Jadon Sancho (Borussia Dortmund) og Kai Havertz (Bayer Leverkusen). Alle tre er regnet som noen av de beste ungguttene i verden.

- Følger stjernetrio



Reddy skriver at Liverpool følger - og er interessert i - alle tre, men påpeker at interesse er noe helt annet enn et konkret framstøt for å signere en spiller.

Journalisten påpeker at manager Jürgen Klopp og hans team også er beundrere av spillere som Heung-min Son og Marcus Rashford, men dette er profiler som av naturlige grunner ikke er tilgjengelig for Anfield-klubben. For at interesse skal utvikle seg til en konkret handel, er sannsynlighet og pris de viktigste faktorene.

Med bakgrunn i måten Liverpool har opptrådt på overgangsmarkedet siden 2015, der klubben ifølge The Independents tall kun har brukt 74,5 millioner pund på nye spillere netto, er ikke økonomiske muskler en hindring for klubben i jakten på én av de tre nevnte stjernene. Siden Klopp overtok som manager i Liverpool har inntektene fra premiepenger og sponsorer også økt betraktelig hos de røde.

Det er imidlertid her det store «men»-et kommer inn. Liverpool vet nemlig veldig godt at de har kommet i den posisjonen de er i dag ved å opptre ansvarlig på overgangsmarkedet og ifølge Reddy blir dette også veien videre for klubben.

- Ikke plass til en ny stjerne



Aktiviteten på overgangsmarkedet i sommer vil derfor utelukkende bli avgjort av hva troppen trenger, og ikke av den oppmerksomheten en supersignering ville gitt.

- Ta Havertz, for eksempel, som har en prislapp på over 80 millioner pund. Liverpool anser det å være omtrent det dobbelte av markedsverdien hans. Derfor har de heller ikke gjort noe forsøk på å sikre seg spilleren. De liker ham, men ikke til den prisen. De liker ham, men de trenger ham ikke - i hvert fall ikke til den prisen, skriver Reddy.

Hun påpeker videre at både Sancho og Mbappé er i samme kategori, bare at disse to er priset enda høyere av sine nåværende klubber. Store overgangssummer går ofte hånd i hånd med høye lønninger, noe som kan få ringvirkninger i resten av troppen.

- Med mindre Liverpool skulle miste en av sine tre i front (Roberto Firmino, Sadio Mané, Mohamed Salah) i løpet av sommeren, noe de ikke venter at skal skje, så er det ikke plass til en ny storsignering i klubbens angrep, hevder Reddy.

FORNØYD MED TROPPEN. Jürgen Klopp føler angivelig ikke et voldsomt behov for å styrke troppen denne sommeren. Foto: Adam Davy (Pa Photos / NTB scanpix)

Videre skriver journalisten at det ikke akkurat kreves mye for å oppdage at Mbappé, Sancho og Havertz er talentfulle fotballspillere. Liverpools sportsdirektør Michael Edwards og hans ansatte har imidlertid ikke hatt for vane å gå etter de mest opplagte signeringene. Rekrutteringsteamet, med blant andre tallknuser Ian Graham i spissen, tar avgjørelser basert på fakta og statistikk, ikke hvor stort navn en spiller har.

- Priorterer kontrakter



Dette er altså gjengen som ble slaktet for å bruke 29 millioner pund på Firmino, som nektet å gi opp jakten på Chelsea-floppen Salah og landet på Andy Robertson da de skulle løse klubbens langvarige problem på venstresiden i forsvaret. Kjøpene av Sadio Mané, Alex Oxlade-Chamberlain og Georginio Wijnaldum ble også i sin tid offer for kritikk, men har i ettertid vist seg å være svært gode kjøp for Liverpools del.

Så kan en selvsagt trekke fram storkjøpene av Virgil van Dijk og Alisson Becker, men dette må sies å være signeringer som i stor grad har vært med å forvandle Liverpool til et av verdens beste klubblag, og slik sett gir det mening sportslig. Ifølge Reddy skal det imidlertid ikke være en slik type signering på radaren denne sommeren, og dermed kan nok fansen trolig se langt etter Mbappé, Sancho og Havertz.

I stedet mener hun at klubben prioriterer å sikre nye kontrakter for både Alisson og van Dijk til sommeren, for å sikre kontinuiteten i troppen. Spillere som Joe Gomez, Trent Alexander-Arnold og Andy Robertson har nylig også signert nye avtaler.

SPORTSDIREKTØR: Michael Edwards får mye skryt for den jobben han har gjort i Liverpool. Foto: Peter Byrne (Pa Photos / NTB scanpix)

Er det én posisjon der trolig vil være behov for å hente inn noen, er det på venstrebacken, slik at Robertson kan få litt avlastning. I fjor sommer skal Borussia Dortmunds Raphael Guerreiro ha vært et konkret mål for Liverpool, men med en prislapp på 17 millioner pund og et lønnskrav på 60.000 pund i uka, ble disse planene lagt på is, siden James Milner og unggutten Yasser Larouci ble ansett som godkjente alternativer med tanke på at Robertson nok ville spille de fleste av kampene uansett.

Det samme kan ifølge Reddy sies om høyrebacken, der unggutten Neco Williams blir sett på som svært lovende. Derfor skal det ikke være noe behov for å hente inn en ny spiller og Klopp er lite interessert å ha et «sovende» andrevalg bak de beste.

Denne filosofien skal igjen gjøre Premier League-lederne skikket til å kunne gjøre noe raskt, om det skulle bli et akutt behov for en stor endring i troppen ved en eventuell langtidsskade eller at en profilert spiller bestemmer seg for å dra videre.

- Ikke behov for panikkjøp



Men selv om en profilert spiller skulle forsvinne, slik Philippe Coutinho gjorde vinteren 2018, skal det ikke være nødvendig å åpne pengesekken for en hver pris på Anfield, siden det finnes alternativer fra egne rekker i de fleste posisjoner.

- Liverpool trenger ikke å panikkjøpe, selv ikke ved et slikt scenario. Det er ventet at Adam Lallana og Nathaniel Clyne forsvinner i sommer, mens noen av de mindre benyttede spillerne også ser seg om etter mer spilletid andre steder, skriver Reddy.

- Derfor ser Liverpool for seg en rolig sommer. Med mindre det skulle dukke opp et stort problem (skade eller at en profilert spiller ønsker å dra) som de ønsker å løse.

Flere lovende unggutter



Avslutningsvis peker The Independent-journalisten på at det er mer enn kjøp som kommer til å prege spillerlogistikken i Liverpool i tiden som kommer.

Hun trekker fram gjennombruddet til unggutten Curtis Jones, det enorme potensialet til Harvey Elliott, og framtidshåpene Rhian Brewster og Harry Wilson - de to sistnevnte er per nå på lån i henholdsvis Swansea og Bournemouth.

Hva som skjer med disse spillerne vil også avgjøre hvor vidt Liverpool føler et behov for å bruke penger på markedet i det kommende sommervinduet.

Liverpool, som vant Champions League i 2019 og nå styrer mot Premier League-tittelen, har kommet i denne posisjonen takket være en konkret filosofi. Reddy skriver at det er denne filosofien som vil bli dyrket videre av toppene i klubben.