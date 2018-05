Liverpool må klare seg uten Gomez i Champions League-finalen

Risikerer også å miste VM-sluttspillet med England.

Liverpool må klare seg uten backen Joe Gomez (20) i Champions League-finalen mot Real Madrid, melder Telegraph.

En ankelskade setter en stopper for ungguttens drøm om å spille sesongens største kamp i europeisk klubbfotball. Skaden kan dessuten føre til at Gomez går glipp av VM-sluttspillet i Russland til sommeren.

Forsvarsspilleren har spilt tre landskamper for England det siste drøye halvåret, den siste som innbytter i 1-0-seieren over Nederland på bortebane 23. mars. I samme kamp pådro Gomez seg en skade som gjorde at han måtte operere ankelen.

Tross skaden har han vært tibake i aksjon i Liverpools ligakamper mot West Bromwich og Stoke de siste ukene.

Det viser seg at ankelen ikke var ordentlig leget, og at skaden nå isteden har forverret seg.

Gomez måtte for øvrig tåle kritikk for svakt spill i de nevnte kampene, som begge endte uavgjort, mot klubber under nedrykkstreken. 20-åringen skal ha spilt med smerter, og får svi for det nå.

Liverpool må klare seg uten Gomez i serieavslutningen mot Brighton. I tillegg ryker Champions League-finalen mot Real Madrid i Kiev 26. mai.

Landslagssjef Gareth Southgate har de siste av Englands kamper brukt tre midtstoppere, og Gomez har vist seg å fungere som en av disse. Før skaden han pådro seg mot Nederland, virket Liverpool-spilleren som et sikkert kort i Englands VM-tropp.

Mest sett siste uken