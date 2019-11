Liverpool må spille kamper to dager på rad

Liverpool møter Aston Villa i ligacupen 17. desember og spiller semifinale i VM for klubblag i Qatar 18. desember.

Allerede samme kveld som Liverpool tok seg videre til kvartfinalen i ligacupen etter seier mot Arsenal 30, oktober, uttrykte manager Jurgen Klopp bekymring.

Tyskeren fryktet at et tett kampprogram skulle føre til at laget måtte trekke seg fra kvartfinalemøtet med Aston Villa.

Liverpool skal nemlig ut i semifinale i VM for klubblag i Qatar samme uke som ligacup-kvartfinalene spilles.

Nå er det klart at ligacupkampen mot Aston Villa spilles 17. desember, dagen før Liverpool spiller klubb-VM-semifinale i Qatar.

Merseyside-klubben må dermed dele opp troppen i to - trolig blir det rent b-lag i ligacupen, mens Klopp sender de beste spillerne til VM.

Liverpool enig med forbundet

I en pressemelding er klubben tydelig på at de selv har blitt enig med forbundet om å løse problemstillingen på denne måten.

- Klubben vil gjerne benytte denne muligheten til å understreke at selv om dette ikke er et ideelt scenario, så var utfallet et resultat som er til det beste for turneringen, de andre klubbene og til slutt oss selv.

- Vi ønsker å tanke EFL for deres forsøk på å tilrettelegge for oss, og vi kan bekrefte at alternative datoer ble diskutert. Til slutt ble ingen av disse dagene vurdert som aktuelle uten at turneringsdatoene måtte endres, eller at spillerne våre måtte utsettes for unødvendig belastning, heter det i pressemeldingen på Liverpools hjemmesider.

Første gang siden 1986

Før helgens Premier League-møte med Aston Villa var Jurgen Klopp helt klar på at han ikke ønsket å sende en tropp til Qatar og en annen til ligacupkvartfinale.

- Vi kan ikke la noen spillere være hjemme for ligacupen, uttalte tyskeren, ifølge BBC.

- Vi har to kamper i Qatar i en veldig travel periode. Det er ikke som at vi kan dra dit med elleve spillere og la resten være være i England for å spille mot Aston Villa. Det er ikke sånn det fungerer, forklarte Klopp videre.

Nå blir det altså slik likevel.

Det blir ifølge Opta første gang Liverpool spiller to obligatoriske kamper to dager på rad siden 1986. Da spilte klubben to ligakamper, mot Manchester United og Sheffield Wednesday, 26. og 27. desember.

Tirsdag kveld spiller Liverpool Champions League-kamp mot Sander Berge og Genk hjemme på Anfield.