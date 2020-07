Liverpool med overraskende tap mot Arsenal etter grove forsvarsfeil

«Alle» lot seg overraske av forsvarstabbene til Liverpool i storoppgjøret mot Arsenal.

ARSENAL - LIVERPOOL 2- 1

Da Sadio Mané oppskriftsmessig sendte Liverpool i føringen etter 20 minutter, så det ut til å bli nok en gladkveld for Jürgen Klopps seriemestere.

Så surret laget det fryktelig til i bakre rekker, og Alexandre Lacazette og Reiss Nelson lot seg ikke be to ganger.

- Målene vi ga de var presanger. Målene skulle bare aldri skjedd. Det var en glipp i konsentrasjonen. Det kan skje i fotball. Jeg tar på meg skylden for det, jeg tar det som en mann, sa en skuffet Virgil van Dijk til Sky Sports etter kampslutt.

Jürgen Klopp var selvfølgelig heller ikke fornøyd med alt spillerne hans leverte denne kvelden på Emirates, men så også det positive i det hele.

- Vi tok en pause etter ledelsen. To massive feil. Vi var gode i en lengre periode, men disse to øyeblikkene drepte kampen for oss. Vi gjorde mye bra, men du kan ikke vinne kamper når du gir bort mål som dette, sa Klopp til Sky Sports, og la til:

- Vi mistet konsentrasjonen. Vi vet at vi ikke kan gjøre det. Arsenal straffet oss, og dette må vi lære av. Det er bra at dette skjedde, så vi kan lære av det. Vi gjorde egentlig en god jobb.

- Råttent forsvarsspill!

Det var kanskje ikke et fyrverkeri av en kamp som utspilte seg på Emirates i åpningsminuttene onsdag kveld.

Begge lag hadde gjort endringer på laget, og spillet så ut til å bære preg av dette.

Så dukket Sadio Mané opp i Arsenal-boksen etter 20 minutter, og kunne med største enkelhet skli inn det millimeterprise innlegget fra Andrew Robertson - som kom etter svært godt spill fra bortelaget.

Arsenal slet stort med å komme ordentlig inn i oppgjøret etter baklengsmålet, og var tidvis under beleiring av Liverpool - som var svært effektive i presset sitt.

Men så ville The Gunners vise at de også kan presse. Vanligvis bunnsolide, Virgil van Dijk, brukte alt for lang tid med ballen med Reiss Nelson i ryggen, før han sendte avgårde en grusom feilpasning, som Alexandre Lacazette utnyttet. Franskmannen rundet Alisson og sendte ballen i mål, mens Liverpools stopperkjempe prøvde å overbevise dommeren om at han ble holdt i trøya.

- Jeg er enig med dommeren her, det er ikke noe frispark! Det er bare sløvt og svakt av Van Dijk, sa Jesper Mathisen for TV 2.

- Virgil van Dijk - av alle mennesker - leverer rett og slett råttent forsvarsspill som gir utligningen til Lacazette og Arsenal. De begynte å se litt demotiverte ut, men etter scoringen har de fått ny giv, sa BBC-ekspert, Phil McNulty, underveis i oppgjøret.

Og ny giv fikk Arsenal virkelig også.

Denne gangen var det Alisson som skulle surre det til. Den ellers så solide målvakten spilte ballen nesten uforståelig til Arsenals Lacazette, som enkelt kunne spille Nelson på blank - og unggutten banket ballen i nettmaskene.

FORBAUSET: Andrew Robertson ser bort på Alisson etter feilpasningen som førte til Arsenals andre mål. Foto: Glyn Kirk/nmc Pool (Pa Photos)

På sidelinjen kunne man se Jürgen Klopp stående med et ansiktsuttrykk som så nærmest helt sjokkert ut.

- Klopp står der med munnen åpen. Jeg tror ikke han klarer å tro på det han ser, sa tidligere England-stopper, Matthew Upson.

- Nå gjøres det plutselig fatale, uforståelige feil fra Liverpool!, sa Mathisen.

Sjansebonanza

Pausen kunne nesten ikke komme fort nok for Liverpool, som fikk plutselig behov for å samle seg.

Arsenal fortsatt i samme tempo umiddelbart etter hvilen, men det var bortelaget som kom til omgangens første store mulighet. «Klabb og babb i feltet» har nok aldri vært en bedre beskrivelse, men til slutt fikk Arsenal-forsvaret klarert ballen ut av farlig sone.

Like etter kom Mané til en svært god avslutningsmulighet, men også denne gangen klarte Arsenal å stå imot.

NÆRE: Minamino var uheldig som ikke fikk avsluttet i denne situasjonen. Foto: Glyn Kirk (AP)

Mohamed Salah kom også til en enorm mulighet kort tid ut i omgangen, men egypterens skuddforsøk ble mesterlig reddet av Emiliano Martinez, som voktet buret for hjemmelaget.

Takumi Minamino sto også plutselig på blank foran Arsenal-målet, men Kieran Tierney klarte på imponerende vis å forstyrre japaneren nok til at han aldri fikk avsluttet ordentlig.

Det ble på et tidspunkt nesten fascinerende at Liverpool ikke fikk ballen i mål, for presset fra Klopps mannskap presset Arsenal dypt inn på egen banehalvdel. Men målet kom aldri, tross at bortelaget aldri ga opp jakten.

Dermed forsvant også Liverpools mulighet til å ta poengrekorden i Premier League, som dermed blir værende hos Manchester City minst en sesong til.