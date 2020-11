Liverpool mistet poeng i straffedrama

Brighton utlignet langt på overtid da de fikk dagens andre straffespark.





Manager Jürgen Klopp og Liverpool jaktet lørdag på en oppreisning i Premier League etter en skuffende opptreden i Champions League tidligere i uka.

Men etter å ha fått et straffespark mot seg på overtid, Brightons andre straffe i kampen, måtte det gjestende storlaget nøye seg med 1-1. Pascal Gross banket inn utligningen midt i målet bak Alisson.

Straffesparket ble idømt etter VAR-repriser av en situasjon der Liverpools Andy Robertson forsøkte å klarere. Brighton-spiss Danny Welbeck strakk ut en fot foran den skotske backen som allerede var i ferd med å dundre til mot ballen.

Robertson traff isteden foten Welbeck, som i utgangspunktket var i en ganske ufarlig posisjon med ryggen mot Liverpools må. Dommer Stuart Atwell markerte kjapt for straffe etter å ha sett situasjonen i reprise.

Jota-nettsus



Bortekampen mot svakt plasserte Brighton ble ingen enkel ferd mot poeng for Liverpool. Men en fin prestasjon av formsterke Diogo Jota etter en times spill så lenge ut til å ordnet det avgjørende målet.

- Han gjør alt riktig. Han har et sånt fint driv med ballen. Det er veldig bra det han gjør der. Det er utrolig vanskelig for keeper nå Jota drar ballen tilbake mot hjørnet han kom fra, roste TV 2-ekspert Nils Johan Semb etter scoringen.

Bare noen få minutter etterpå måtte stjernespiller Mohamed Salah vike plass på banen da en annen stjerne, Sadio Mané, ble sendt inn fra benken av Klopp. Salahs reaksjon på byttet er nok noe av det mest iltre vi har sett fra den ellers sindige egypteren.

- Jeg synes det der er herlig å se. Disse spillerne som spiller så mye. Mo Salah slår ut med armene. Han vil spille videre, han vil score mål. Han er misfornøyd, og jeg synes det er helt greit. Det er fascinerende. Selv om han selvfølgelig skal tåle å bli bytta ut, så tror jeg dere skjønner hva jeg mener, humret Semb.

- Han er ordentlig forbanna når han går og setter seg her, Mohamed Salah. Jeg har knapt sett ham så illisnt som han var da han ble byttet ut der, tilføyde kommentatorkollega Øyvind Alsaker.

Etter kampen beskriver Jürgen Klopp valget på denne måten overfor BT Sport:

- Den dagen da Mo Salah smiler når han tas av banen, så er det noe galt. Han liker det ikke, det vet jeg. Men vi er nødt til å være forsiktige, kommenterer Klopp.

Liverpool-manageren tok kanskje forbehold med enkelte av spillerne sine. Likevel unngikk ikke enda flere skader i en allerede svært skadeutsatt tropp.

Da den engelske rettighetsinnehaveren BT Sport spurte om hvorfor James Milner måtte byttes ut med et drøyt kvarter igjen kom svaret til Klopp kontant.

- Det er hamstringen. Gratulerer til dere.

Tyskeren har ikke lagt skjul på sin forakt overfor TV-selskapene prioriteringer. Flere ganger har sendt PL-lag ut i ligakamper tidlig på lørdager etter europacupkamper i midtuka.

Endringer



Etter 0-2-tapet for Atalanta tidligere i uka valgte Klopp igjen å gjøre flere endringer i startelleveren. Ut av laget forsvant blant andre Mané og Joël Matip. Inne i varmen var spillere som Takumi Minamino og den uerfarne stopperen Nat Phillips.

Liverpool åpnet klart best på Amex Stadium, men misbrukte muligheter i kampens første minutter kunne fort blitt kostbart for Klopps menn.

Brightons David Connolly hadde allerede misbrukt en gigantisk sjanse da han skaffet vertene straffespark i duell med Neco Williams. Den 19-årige Liverpool-backen var på etterskudd inne i 16 meteren og prøvde å kaste seg inn foran Connolly for å takle.

Det oppfattet den et år eldre motspilleren, som oppsøkte Williams noe ville taklingsforsøk, før han gikk overende. Dommer Stuart Atwell nølte et par sekunder, men markerte deretter for straffe. Rutinert av Conolly. Urutinert av Williams.

Muligheten ble derimot spolert av Brightons franske angriper Neal Maupay. Liverpool-kepper Alisson kastet seg mot sin høyreside, mens Maupay sendte ballen utenfor den andre siden av målet.

- Du kan ikke brenne strafesparkene dine, og du kan ikke bomme på sånne sjanser som Conolly gjorde, påpekte ekspertkommentator Nils Johan Semb hos TV 2.

- Et veldig svakt straffespark. Han virka litt stressa, synes jeg, tilføyde Semb.

Ikke lenge etterpå måtte samme Maupay gi seg for dagen med en skade. Belgiske Leandro Trossard kom inn som erstatter.

Ustrukturert



Som nevnt, så begynte oppgjøret ved den engelske sørkysten veldig fartsfylt. Diogo Jota ble spilt igjennom fra posisjonen sin ute til venstre omtrent umiddelbart etter avspark.

Portugiseren kunne travet rett mot mål med sikte på å avslutte selv, men valgte isteden en pasning mot Mohamed Salah som ble for svak. Få sekunder seinere var det Salah som var i glimrende posisjon. Den egyptiske stjernen fikk sendt i vei et skudd på halvspretten, men det seilte utenfor.

Brighton kom seg mer med etter hvert. Vertene avslørte flere ganger manglende samhandling i enda en nykomponert forsvarsfirer hos Liverpool.

David Connolly burde absolutt ha sendt hjemmelaget foran da han kom helt aleine mot Alisson etter ni minutter, men iren sendte avslutningen svakt utenfor den lengste stolpen.

Noen minutter etterpå måtte Alisson ut på 35 meter for å klarere en bakromsball, ettersom Liverpools forsvarsfirer igjen strevde med å ligge på samme linje.

Salah fikk deretter en ball inn i Brighton-nettet, men VAR-gjennomgangen viste at 28-åringen hadde en fotbredde i offside. Lagene gikk til pause på 0-0, noen ingen av dem hadde særlig grunn til å være fornøyd med.

At sluttresultatet ble 1-1 var det nok alt i alt Brighton som følte seg mest tilfreds med.

