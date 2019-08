Liverpool mot Haaland og Berge i mesterligaen

Regjerende mester Liverpool skal ut mot Erling Braut Haalands Salzburg, Napoli og Sander Berges Genk i gruppespillet i høstens mesterliga.

Det ble utfallet da trekningen av gruppene ble gjennomført i Monaco torsdag. Alle de fire engelske klubbene fikk det som synes å være en overkommelig trekning.

Tottenham røk i finalen mot Liverpool forrige sesong. Jakten på revansje starter mot Bayern München, Omar Elabdellaouis Olympiakos og Røde Stjerne i gruppe B.

Gruppe F peker seg ut som ekstra tøff. Der havnet Barcelona, Borussia Dortmund, Inter og Slavia Praha.

Gruppe A blir et møte mellom to topplag. Paris Saint-Germain og Real Madrid ble trukket mot hverandre fra de to øverste seedingsnivåene, og fikk deretter selskap av Brugge og Galatasaray.

Rosenborgs overmenn i Dinamo Zagreb havnet i gruppe C mot Manchester City, Sjakhtar Donetsk og mesterligadebutantene i italienske Atalanta.

Chelsea møter Ajax, Valencia og Lille i gruppe H.

Slik endte trekningen:

Gruppe A:

Paris Saint-Germain, Real Madrid, Brugge,

Gruppe B:

Bayern München, Tottenham, Olympiakos, Røde Stjerne.

Gruppe C:

Manchester City, Sjakhtar Donetsk, Dinamo Zagreb, Atalanta.

Gruppe D:

Juventus, Atlético Madrid, Bayer Leverkusen, Lokomotiv Moskva.

Gruppe E:

Liverpool, Napoli, Salzburg, Genk.

Gruppe F:

Barcelona, Borussia Dortmund, Inter, Slavia Praha.

Gruppe G:

Zenit St. Petersburg, Benfica, Lyon, Leipzig.

Gruppe H:

Chelsea, Ajax, Valencia, Lille.

Finale i Tyrkia

Av de engelske klubbene var Liverpool, Manchester City og Chelsea alle seedet på øverste nivå i torsdagens trekning. Tottenham var seedet på nivå to.

Det europeiske fotballforbundets reglement tillater ikke at klubber fra samme nasjon kan trekkes mot hverandre.

Første runde i mesterligagruppespillet spilles 17. og 18. september.

Neste års mesterligafinale spilles på Atatürk Olympic Stadium i den tyrkiske storbyen Istanbul. Det er arenaen der Liverpool gjennomførte sin legendariske snuoperasjon mot Milan i 2005. 0-3 ved pause ble snudd til mesterligatriumf etter straffesparkkonkurranse.

