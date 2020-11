Liverpool-nykommer Diogo Jota tok et valg som skapte sterke reaksjoner i hjemlandet: - Hvorfor gjør dere dette?

Les om det kontroversielle valget, veien mot toppen, de mange rekordene på veien og Liverpools to år med grundige analyser av portugiseren (23) som har tatt sin nye klubb med storm.

- I Portugal var det ikke mange som forstod seg på det, sier Diogo Jota til The Guardian om det svært uvanlige valget han tok for rundt tre år siden.

- I starten fikk vi mye kritikk. Folk sa til oss: Dere er fantastiske fotballspillere. Hvorfor gjør dere dette? Men jeg tror folk forstår hvorfor vi gjorde det nå, sier han.

23-åringen fra Porto i Portugal har vært en åpenbaring for Liverpool så langt denne sesongen og denne uken nettet han hat trick borte mot Atalanta i Champions League.

De røde fra Merseyside punget ut rundt 41 millioner pund for 23-åringen i sommervinduet og så langt har Diogo Jota sett meget bra ut i sin nye klubb.

Det er imidlertid Wolverhampton som først hentet angrepsspilleren til England og det var valget om å dra til ulvene som Jota, og andre, fikk mye kritikk for.

Wolves spilte den gang på nivå to i England, The Championship. Jota valgte å forlate den portugisiske storklubben FC Porto, der han var utlånt fra spanske Atletico Madrid, for å spille fotball på det mange mente var et lavere nivå.

Jota: - Du må ta en risiko

For Diogo Jota var imidlertid valget helt bevisst og han visste at det som for mange kunne se ut som et dårlig karrierevalg, ville gi gevinst i det lange løp.

- Hvis du ønsker å oppnå noe, må du noen ganger ta litt risiko. På daværende tidspunkt var dette det beste å gjøre for meg. Vi kom til England, så prosjektet til klubben, så hvilke spillere de hadde hentet inn og bestemte oss for å spille i Championship, holde fokus på å rykke opp til Premier League og gjøre jobben vår.

Han dro til Wolves sammen med sin nære venn Ruben Neves.

- Alle som snakket negativt om oss, forstår hvorfor vi dro nå. Det var kun familien og noen venner som støttet meg og forsto hvorfor jeg ville dra dit, sier han.

I den engelske industribyen har superagent Jorge Mendes og manager Nuno Espirito Santos i løpet av de siste årene bygd opp et lite Mini-Portugal og klubben har gått fra å spille på nest øverste nivå, til å utfordre de store i Premier League.

Spillere som João Moutinho, Rui Patrício, Helder Costa, Ivan Cavaleiro, Ruben Vinagre, Rodrick Miranda, Paulo Alves, og Pedro Goncalves har alle mer eller mindre vært en del av den portugisiske revolusjonen i West Midlands på et eller annet tidspunkt.

Jobber med omstridt agent

To av de aller største suksessene er imidlertid Jota og bestevennen Neves. De ble begge sett på som megatalenter da de spilte for FC Porto i hjemlandet og slik sett er det kanskje ikke så rart at øyenbryn ble hevet da de dro til England.

Mye av grunnen til at de tok dette uvanlige valget, er altså agent Jorge Mendes, som også har eierinteresser i Wolverhampton. Det var i hovedsak han som orkestrerte sjokkovergangen til de to spillerne sommeren 2017. For Jotas del var det først snakk om et lån, men i januar 2018 ble overgangen gjort permanent for 14 millioner euro.

Selv om agent Mendes er en omstridt og omdiskutert type, er Liverpool-spilleren klar på at mannen som også står bak folk som José Mourinho og Cristiano Ronaldo, har vært helt instrumentell for den muligheten han har fått til å spille på balløya.

- Han er like viktig som høyrearmen min, sier Jota til The Guardian.

- Som spiller føler du at han er den beste til å gjøre denne jobben. Det finnes ingen bedre der ute til å styre min karriere. Jeg har ingen bekymringer rundt det - jeg må bare gjøre jobben min. Når du snakker med Mendes er han alltid ambisiøs på dine vegne. Han sier du alltid kan gjøre mer. Han har stor selvtillit og har ofte større tro på deg, enn det du har selv til tider, forteller portugiseren om agenten.

- Besatt av fotball

Allerede før superagent Mendes hentet inn Diogo Jota til sin imponerende stall av superstjerner, viste angriperen takter som ble lagt merke til i portugisisk fotball.

Liverpools nye yndling, som faktisk ikke heter »Jota» - det er bare et kallenavn - fikk opprinnelig navnet Diogo José Teixeira da Silva da han ble født i desember 1996.

HAT TRICK: Diogo Jota har gjort det til en vane å score hat trick. Her etter tre scoringer mot Atalanta i Champions League. Foto: Miguel Medina (AFP / NTB scanpix)

Sammen med moren Isabel Silva,, faren Joaquim Silva og broren André Silva vokste han opp i bydelen Massarelos i Porto. Begge foreldrene var lidenskapelig opptatt av fotball og dermed ble det naturlig at både Diogo og broren fulgte i samme spor.

Journalist Tim Spiers i The Athletic, som følger Wolverhampton tett og har intervjuet Diogo Jota flere ganger, har bitt seg merke i at angriperen virkelig elsker fotball:

- Han er helt besatt av fotball - selv når han ikke spiller, eller ser på. Han spiller blant annet mye FIFA og Football Manager. Jeg har intervjuet ham om Football Manager en gang, for han er helt hekta på det. Han elsker å ta smålag fra bunnen av divisjonssystemet helt til topps og ut i Europa. Han har blant annet vunnet Europa League med AFC Telford (nivå seks i England), forteller Spiers om 23-åringen.

Jota har også vist sine kunster i TV-spillet FIFA og gikk til topps i en turnering mellom Premier League-spillerne da ligaen var stengt ned på grunn av Covid-19 tidligere i år. Han slo Liverpools Trent-Alexander Arnold i finalen.

Jotas interesse for fotball førte til at han som 9-åring startet å spille for Gondomar, en liten klubb i Porto-området. Det gikk ikke lang tid før han imponerte der og han steg raskt i gradene og fikk spille med unggutter som var noen år eldre.

Nese for mål

I 2013 tok Diogo Jota det første skikkelig steget mot å bli profesjonell spiller. Han var 16 år på dette tidspunktet og signerte for Pacos de Ferreira, en klubb med et godt rykte på seg for å utvikle unge spillere. Der blomstret han for alvor opp.

På klubbens U17-lag var han nesten ustoppelig.

- Det var en helg der vi spilte to kamper mot Candal. Diogo spilte fra start og scoret tre mål. Dagen etter kom han inn som innbytter i andre omgang og scoret to til. Det ble fem mål på rundt 100 minutter med spilletid, sier Ruben Carvalho til SAPO Esporte. Carvalho var Diogo Jotas trener på U17-nivå i Pacos de Ferreira.

Det var nettopp Carvalho som anbefalte at Jota skulle tas opp i A-stallen til klubben og før 2014/15-sesongen ble han tatt inn i det gode selskap. Seniordebuten kom 19. oktober 2014 da Jota startet i en 4-0-seier over Atletico S.C i cupen.

Den første opptredenen i den portugisiske toppdivisjonen kom 20. februar 2015 da Jota ble byttet inn i en 2-2-kamp mot Vitoria de Guimaraes. Det første ligamålet kom på 17. mai i 2015. Han scoret faktisk to i 3-2-seieren over Academic de Coimbra. Han ble dermed den yngste spilleren til å score i ligaen for Pacos de Ferreira.

Han ble også den yngste siden Cristiano Ronaldo til å score to mål i samme kamp i den portugisiske Primeira Liga. Gjennombruddet ble belønnet med en ny avtale og 30. mai 2015 skrev Diogo Jota på en kontrakt med klubben fram til 2020.

Han kom imidlertid aldri i nærheten av å fullføre den kontrakten. Den påfølgende sesongen fikk han nemlig sitt store gjennombrudd i Portugal. Han bidro med 12 ligamål og 10 assists i 2015/16-sesongen og brøt med det nye rekorder.

Han ble den første 19-åring til å score så mye som 12 mål i en og samme sesong i den portugisiske ligaen. Han ble kåret til årets unge spiller.

Våren 2016 var navnet Jota på alles lepper. Angrepsspilleren hadde nå også rukket å debutere både på U19-landslaget og U21-landslaget til Portugal.

De store klubbene i hjemlandet kjempet en kamp om signaturen hans, men det var i stedet spanske Atletico Madrid som til slutt skulle få napp. Allerede 14. mars 2016 annonserte Madrid-klubben at de hadde signert Jota på en femårskontrakt fra og med 1. juli. Veien tilbake til portugisisk fotball skulle likevel bli kort.

Fra Atletico til FC Porto

Den 26. august samme år ble det nemlig klart at Atletico Madrid var enig med FC Porto om en låneavtale for Diogo Jota og han returnerte til hjembyen. Den 1. oktober dette året scoret Jota sitt første hat trick for klubben, i 4-0-seieren over CD Nacional. Han ble med det den yngste til å score hat trick i klubbens historie. Jota var 19 år, ni måneder og 28 dager da denne kampen ble spilt og han scoret tre ganger.

I Porto fikk angrepsspilleren også sin første smak på Champions League-fotball og han scoret sitt første mål i turneringen i en 5-1-seier over Leicester City. På daværende tidspunkt var han den yngste til å score i Champions League for Porto.

Totalt ble det ni mål på 37 kamper i FC Porto, før karrieren altså skulle ta en litt uventet vending sommeren 2017 - da Jota ble flyttet til Wolverhampton.

Agent Jorge Mendes tok kontakt med familien til Diogo Jota og sørget for å ha deres velsignelse, før han gjennomførte lånovergangen til den engelske klubben.

Ifølge spanske AS, var ikke angrepsspilleren helt overbevist om at det var det riktige valget i starten, bare ett år etter at han hadde signert for Atletico Madrid i en avtale verdt rundt 6,5 millioner euro, men én mann klarte å overbevise ham.

UNG MÅLSCORER: Diogo Jota scoret sitt første Champions League-mål i 2016. Det kom mot Leicester City. Foto: Miguel Riopa (AFP / NTB scanpix)

Wolves-trener Nuno Espirito Santos, som for øvrig er kjent som Jorge Mendes' aller første klient, skal ha imponert Jota med sine planer for Wolves-laget.

Atletico Madrid ønsket i utgangspunktet å beholde den unge portugiseren, og var derfor mest interessert i å låne ham ut for at han skulle få mer spilletid, men Wolves fikk sikret seg en opsjon på kjøp og den ble etter hvert benyttet.

Det at Jota gikk til Wolves fikk mange til å sperre øynene opp, men det som virkelig ga folk hakeslepp denne sommeren, var at bestevenn Ruben Neves gikk samme vei.

Neves var på dette tidspunktet ansett som én av de mest lovende midtbanespillerne i verden og ble stadig koblet med klubber som Manchester United og Barcelona.

I 2015 ble Neves blant annet den yngste kapteinen i Champions League-historien da han ledet FC Porto med bindet rundt armen mot Maccabi Tel Aviv. Midtbanespilleren var kun 17 år, fem måneder og åtte dager da denne kampen ble spilt.

Umiddelbar suksess

Til tross for det kontroversielle valget om å dra til Wolverhampton, fant de to gutta seg raskt til rette i den engelske industribyen. For Jotas del har han selv uttalt at det på mange måter var en befrielse å komme seg bort fra FC Porto, der oppmerksomheten rundt ham var enorm, nesten kvelende, ifølge The Guardian.

- Porto er en turistby, den ligger nær elven og havet. Det er mye historie der. Det er fantastisk vin og mat. Wolverhampton er en industriby. Men det går greit. Vi er her for å spille fotball, i verdens beste liga, så det betyr ikke så mye hvilken by det er, sier Jota.

Den lille kafeen Aromas de Portugal i Wolverhampton ble etter hvert en fast tilholdssted for bestevennene Jota og Neves, og det tette miljøet i klubben gjorde at de raskt fant seg til rette i byen og tilpasset seg fotballen i The Championship.

TRE PÅ ELLEVE MINUTTER: Diogo Jota sikret seg flere rekorder under tiden i Wolves. Foto: Nick Potts (Pa Photos / NTB scanpix)

Allerede i duoens første sesong ble det direkte opprykk. Diogo Jota bidro med 17 scoringer i sin første sesong for Wolves, som sanket 99 poeng og vant suverent.

Den påfølgende sesongen skulle Jota og Wolves ta Premier League med storm og angrepsspilleren skulle igjen skrive seg inn i historiebøkene. Det første målet i Premier League kom 5. desember 2018 i en 2-1-seier over Chelsea.

Det var imidlertid den 19. januar året etter at portugiseren for alvor skulle gjøre seg bemerket i Premier League. I hjemmemøtet med Leicester scoret han sitt andre hat trick i karrieren og bidro sterkt til at Wolves vant 4-3. Han ble med dette den første portugiser til å score hat trick i Premier League siden Cristiano Ronaldo.

Elleve år hadde gått siden Ronaldo gjorde det samme for Manchester United. Jota ble også den første spilleren til å score hat trick for Wolves i Premier League, noensinne. Det var også første gang en Wolves-spiller scoret hat trick i den øverste divisjonen siden John Richards gjorde det mot nettopp Leicester tilbake i oktober 1977.

I sin andre sesong med Wolves scoret Jota også mot Manchester United i FA-cupkvartfinalen og sørget for at laget gikk til semifinale for første gang siden 1998. Selve semifinalen endte imidlertid med en nedtur og et forsmedelig 2-3-tap for Watford, etter at ulvene hadde ledet kampen med 2-0 innledningsvis.

- Klopp er riktig mann

Jota endte sin første Wolves-sesong med ti mål på 37 kamper.

I sin tredje og siste sesong på Molineux nettet portugiseren Wolves' første europacupmål siden 1980. Det kom mot Crusaders fra Nord-Irland. Han gjorde seg også bemerket med et hat trick på utrolige 12 minutter i møtet med Besiktas i Europa League. Det ble senere også et hat trick mot spanske Espanyol i samme turnering.

Wolves gikk hele veien til kvartfinalen av Europa League, der det til slutt ble et knepent tap for Sevilla. Kampen ble Diogo Jotas siste for de oransje.

Han avsluttet med totalt 16 mål på 48 kamper for klubben, men hele ni av dem kom i europacupen. Samtidig måtte han denne sesongen tåle kritikk fordi han kun bidro med en assist, selv om dette delvis var på grunn av at Wolves i stor grad angrep via den råsterke Adama Traore, og i mindre grad via Jota, som de hadde gjort tidligere.

Manager Nuno Espirito Santos skal ha antydet overfor Tim Spiers i The Athletic at Jota kanskje hadde kommet til et punkt der han ikke kunne utvikle seg videre i Wolves og at det derfor var opp til andre å nå ta ham videre og gjøre ham bedre.

Mannen som til slutt fikk den oppgaven var Liverpools Jürgen Klopp. De røde skal ha fulgt Jotas utvikling nøye over flere år, og etter en svært nøysom prosess i jakten på et nytt angrepsvåpen falt valget til slutt på den 23 år gamle portugiseren.

Rundt 41 millioner pund kostet det å få Jota til Anfield.

- På sine beste dager var Jota den beste angrepsspilleren til Wolves, han var bedre enn Adama Traore, fordi han har ferdigheter på mange flere områder. Wolves-fansen vil helt klart si at Jota har et potensial til å bli en superstjerne, men mye handler om selvtillit. Det virker som han har evnen til å løfte seg hver gang han blir avskrevet, etter en dårlig periode med måltørke. Og for å være ærlig, Nuno har antydet at han trolig «nådde taket» i Wolves og han mener at Klopp er riktig mann for å få mer ut av Jota og ta ham til neste nivå. Noe jeg også er enig i, sier Athletic-journalist Spiers.

- Hvis han kan score mer regelmessig i løpet av en sesong, og ikke bare i perioder, så har du en spiller som kan score 25-30 mål i løpet av en sesong. Det handler om selvtillit og kontinuitet, et problem jeg tror Klopp kan løse, sier Spiers videre.

Innledningsvis i Liverpool-karrieren har det i hvert fall sett ut som Klopp og hans assistent Pep Lijnders har trukket på de rette knappene. Jota har scoret avgjørende mål mot både Sheffield United og West Ham, og hat trick borte mot Atalanta.

I tillegg har han virkelig gjort seg bemerket på det portugisiske landslaget den siste tiden. Debuten kom i november 2019 mot Litauen og det første målet kom i september 2020 mot Kroatia i Nations League. I oktober herjet han mot Sverige i samme turnering og noterte sitt andre og tredje mål med flagget på brystet.

Totalt har det blitt sju mål på de første ti kampene på klubbnivå.

Grundige analyser

Ikke helt tilfeldig, skal vi tro den velinformerte journalisten Melissa Reddy. I oktober skrev hun litt om prosessen bak signeringen for The Independent.

På samme måte som de gjorde med Roberto Firmino, Mohamed Salah og Sadio Mane, ble også Jota studert av klubbens analyseteam ned til siste detalj. Det var ikke noe panikkjøp, klubben hadde fulgt spilleren tett i to år, før de slo til.

SJU MÅL: Diogo Jota har allerede satt inn sju måt for sin nye klubb. Her har han avgjort Premier League-kampen mot West Ham. Foto: Peter Powell (AP / NTB scanpix)

Analyseteamet har, ifølge Reddy, i lengre tid jobbet med en større gruppe av aktuelle spillere i denne posisjonen, og sakte, men sikkert snevret det nedover og nedover basert på en rekke faktorer, som: alder, potensial, dribleferdigheter, pasninger, bevegelser og fysikk som kan tåle det høye og aggressive presset Liverpool har.

Spilleren måtte også ha et bevegelsesmønster som kunne passe inn med de spillerne som allerede var i klubben. Videre ønsket Liverpool en spiller med et stort ønske om å utvikle seg videre, samtidig som han var tålmodig nok til å forstå at det ville ta tid å utvikle en status, kjemi og erfaring nok til å bli en del av klubbens angrepstrio.

Videre ble det sett på personligheten til spillerne. Også den måtte være rett og etter flere år med slike vurderinger, sto Liverpool igjen med én kandidat - Diogo Jota.

På toppen av dette var det selvsagt også en utfordring å komme til enighet med Wolves om en økonomisk kompensasjon for Jota i den tøffe koronatiden. Reddy skriver at Klopp og hans menn følte seg trygge på at 41 millioner pund, som kan bli til 45 millioner pund om klausuler utløses, var et god handel for klubben.

Det den unge portugiseren har vist så langt, skal imidlertid ha overrasket tyskeren stort. Han hadde nemlig ikke ventet at Jota ville slå til umiddelbart.

Med spillere som Fabinho og Andy Robertson brukte Klopp rundt et halvt år på å få dem til å fungere i spillestilen. Jota scoret i debuten mot Arsenal og har etter det bare sett bedre og bedre ut. Nå truer han Roberto Firmino om en plass i førsteelleveren.

- Han er rask, han har fysikk, han er sterk, han er god i luften, han er god langs bakken - det er mye som er bra, har Jürgen Klopp sagt for å oppsummere Diogo Jota.

Klopp forklarer

I boken «Make Us Believe: How Jürgen Klopp transformed Liverpool into title winners», skrevet av den samme Reddy, åpner Klopp litt opp om hvordan han og klubben jobber med å identifisere spillere som skal passe inn i Liverpool.

- Først skaffer vi oss så mye kunnskap som det er mulig å få om gutta. Men det viktigste ved dem er måten de spiller fotball på før vi jobber med dem, fordi det er jo dette som gjør oss interessert i utgangspunktet, forteller Klopp i boken.

- Det er derfor vi har dem i tankene. Det handler om ferdigheter, ja, men også om personligheten de viser ute på banen. Det er sjelden du ser en spiller som er totalt ærlig ute på banen og opplever at han er en idiot når du møter ham. Jeg kan ikke huske at det har skjedd. Derfor vet du egentlig ganske mye om spilleren allerede før du har møtt ham og så får du ny viktig informasjon når du møter ham for første gang. Det er også viktig at spillerne får masse informasjon om meg og mine metoder.

Klopp gjør det umiddelbart klart at han stiller tøffe krav til nykommerne.

- Disse samtalene er så viktig. Vi investerer masse i disse gutta. Derfor sier jeg alltid: Vi sitter her nå, fordi vi vil ha deg og du vil komme til oss, og det er fint, men fra og med nå er det ikke akseptabelt med noe annet enn 100 prosent, sier Klopp.

- Jeg vet det kun er ord, men det er dette vi lever etter. Fra tid til annen må jeg minne guttene på denne avtalen. Målet er at du skal være på ditt beste individuelt så mange ganger som mulig, og så setter vi dem sammen og da skal det være som en eksplosjon. Det er noe jeg liker godt. For min egen del så lover jeg å være der for disse gutta 100 prosent og vi deler ansvaret for framtiden deres, sier Klopp.

Denne mentaliteten og prosessen bør love godt for Diogo Jotas del, som fortsatt bare er 23 år og som vi har vært innom sies å fortsatt ha et stort utviklingspotensial.

Fra Silva til Diogo J.

Innledningsvis fikk du kanskje med deg at «Jota» kun er kallenavnet til angrepsspilleren. Det skapte problemer da han først kom til England, fordi engelske fotballmyndigheter nektet ham å ha et kallenavn bak på drakten.

Den første sesongen spilte portugiseren derfor med Silva, det egentlige etternavnet, bakpå Wolves-drakten. Senere fikk han godkjent bruken av «Diogo J.».

«Jota» er ordlyden for bokstaven J på portugisisk, akkurat som vi ville sagt «jådd/je» på norsk. Diogo J.(ota) er en forkortelse for Diogo José, som han altså heter.

Med Diogo J. bakpå drakten kan man dermed si at Liverpool-spilleren på sett og vis har fått med kallenavnet sitt likevel, for leser man det rett ut blir det «Diogo Jota».

Uansett hva som står på ryggen - og i målprotokollen - er det liten tvil om at de som følger Liverpool ser fram mot fortsettelsen til sin nye stjerne.