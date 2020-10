Liverpool og Manchester United tvunget til å forkaste planer om Premier League-endringer

Samtlige Premier League-kubber møttes til hastemøte onsdag.

Søndag avslørte storavisen Telegraph planene til Liverpool og Manchester Uniteds om et forslag om en ny modell med radikale endringer i engelsk fotball. Planene medførte blant annet at antallet klubber i Premier League ville blitt redusert fra 20 til 18, og at dagens økonomiske avtaler skulle bli gjort helt om på.

Den anerkjente avisa viste til et dokument de hadde fått tilgang til, som angivelig stammer fra et prosjekt kalt «Project Big Picture», der de to engelske gigantlagene har samarbeidet om nye forslag.

- Må forkaste planene

Onsdag melder samme avis at de to klubbene tvinges til å gå bort fra «Project Big Picture»-planene sine.

Etter et møte onsdag der de 20 Premier League-klubbene møttes for første gang siden planene ble kjent søndag, «ble Liverpool og Manchester United på ekstraordinært vis tvunget til å forkaste planene etter at de ble tvunget inn i et hjørne av resten av Premier League-klubbene», skriver avisen.

Telegraph skriver at resten av klubbene vil aldri gå med på de radikale forslagene om å konsentrere makten i hendene på de største klubbene.

Premier League slapp også en uttalelse etter at planene ble kjent.

- Aktørene i Premier League er i dag enstemmig enige om å samarbeide som et 20-klubbs kollektiv om en strategisk plan for fremtidige strukturer og finansiering av engelsk fotball. Premier League-klubbene ble også enige om at Project Big Picture ikke vil bli godkjent av Premier League, noen av klubbene eller FA, heter det i ligaens uttalelse, ifølge Telegraph.

Under det hasteinnkalte møtet ble det istedenfor bestemt at en ny strategi skal legges fremover, som alle de 20 klubbene skal få være med å utforme, ikke at kun de største klubbene skal planlegge fremtiden.

Et planleggingsmøte vil finne sted i nærmeste fremtid, skriver The Times.

Planene ble opprinnelig støttet av EFL-styreleder Rick Parry som leder ligaene under Premier League.

Ville gi redningspakke

Som en gjengjeldende tjeneste for å gå bort fra ligareglementet som har eksistert helt siden Premier Leages oppstart i 1992, foreslo de to storklubbene å innvilge en redningspakke på hele 250 millioner pund (tilsvarer 2,995 milliarder kroner) til English Football League, som er navnet på resten av det profesjonelle ligasystemet i engelsk fotball.

I «Project Big Picture» ble det blant annet også foreslått å legge ned ligacupen.

Hvis forslagene hadde blitt vedtatt ville det i tilfelle føre til de mest omfattende endringene i engelsk toppfotball på flere tiår. Sunday Telegraph skriver at det omtalte dokumentet har navnet «Revitalisation» og er skrevet av Liverpools eiere i Fenway Sports Group, med støtte fra Manchester United.

Blant de mest oppsiktsvekkende punktene i dokumentet var det å øke andelen av årlige Premier League-inntekter som skal gis til klubber i English Football League (EFL) fra fire til 25 prosent. Fem prosent av Premier League totale inntekter skulle bli brukt på veldedighet og fotball på grasrotnivå.

De tidligere nevnte 250 millioner pundene skulle blir betalt til EFL før endringene ble iverksatt. Dette som en erstatning for tapte inntekter i sesongene 2019-20 og 2020-21.