Liverpool og Nike skal være nær et verdifullt samarbeid

Draktavtalen kan bli ny Premier League-rekord.

Det er finansmagasinet Forbes som røper at Liverpool skal være svært nær en draktavtale med Nike. Den nye avtalen skal starte i sesongen 2020/21 og skal være Premier Leagues mest verdifulle draktavtale.

Forbes skriver ikke hvor mye en eventuell avtale er verdt. Det har imidlertid tidligere i sommer blitt spekulert fra flere hold, blant annet ESPN, i at avtalen kan være verdt mellom 75 og 100 millioner pund i året.

Barcelona tjener mest

Manchester United har for øyeblikket den beste draktavtalen i ligaen, og blir betalt 750 millioner pund over ti år av Adidas. Liverpools eksisterende avtale med New Balance gir klubben 45 millioner pund i året.

Liverpool skal også ha vært i samtaler med Adidas og Puma i forbindelse med en ny draktavtale.

Barcelona har verdens beste draktavtale, hvor de får 100 millioner pund årlig fra Nike. Real Madrid følger like bak med 98 millioner pund i året hos Adidas.

Liker profilene

ESPN skrev i vår at en av hovedårsakene til at Liverpool kan få gjennom en slik avtale, er klubbens sterke resultater i det siste, samt spillere som Mohamed Salah, Virgil van Dijk og Roberto Firmino. Nike skal også ha sansen for et så profilert managernavn som Jürgen Klopp.

I tillegg passer det godt for Liverpools amerikanske eiere å ha en amerikansk draktsponsor.

Usikre rapporter har hevdet at en avtale med Nike kan hjelpe rødtrøyene i jakten på spillere med personlig sponsoravtale med utstyrsleverandøren, men dette er foreløpig ikke noe Forbes melder.

