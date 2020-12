Liverpool overkjørte Crystal Palace: - Dødelig effektive

Liverpool var best fra start til slutt, og overkjørte Crystal Palace i klubbens største borteseier på 29 år.

Crystal Palace - Liverpool 0-7

Liverpool herjet med Crystal Palace fra start til slutt, og stoppet til slutt på syv scoringer.

Det var Takumi Minamino som startet ballet, før Sadio Mané og Roberto Firmino satt inn hvert sitt før pause. Etter hvilen fortsatte Liverpool-dominansen, og kaptein Henderson tegnet seg på scoringslisten.

Firmino fikk æren av å sette inn sitt andre, før innbytter Mohamed Salah avsluttet den store dagen med to mål på tampen. 7-0, og en maktdemonstrajon over Crystal Palace.

- De har spilt Crystal Palace av banen i alle spillets faser. Det har vært total utklassing, sa Semb etter Salahs andre scoring.

7-0 er Liverpools største borteseier på 29 år.

Minamino-scoring

Liverpool kom fra en meget viktig seier mot Tottenham, og gikk ut i full sprint fra start mot Crystal Palace. Takumi Minamino har startet forsiktig i sin karriere på Merseyside, men etter tre minutter på Selhurst Park smalt det.

Sadio Mané leverte et solid forarbeid og fant japaneren i feltet. Minamino gjorde ingen feil, og banket inn ledelsen for Liverpool.

Halvveis ut i omgangen var det hjemmelaget som fikk en enorm mulighet til på utligne, da Jordan Ayew ble spilt igjennom og prøvde å finne Wilfried Zaha foran mål.

Dessverre for vertene var pasningen upresis, og endte opp i føttene på Jordan Henderson i stedet. Minutter senere var det Ayew igjen som fikk sjansen, men headingen var svak og Alisson hadde god kontroll.

Praktscoring av Mané

Ti minutter før hvilen var det derimot gjestene som skulle doble sin ledelse. Roberto Firmino plukket opp en løs ball, og spilte gjennom Sadio Mané. Senegaleseren vendte bort sin forsvarer, og satt kontant inn 2-0.

- Den avslutningen der er det klasse over fra Mané, og Liverpool er dødelig effektive, sa TV2s ekspertkommentator Nils Johan Semb.

Liverpool var ikke ferdige der. Andy Robertson satt på turboen og startet en mønster-kontring. Robertson hadde med seg to-tre mann, og fant Firmino med et glimrende innlegg. Brasilianeren var iskald og trillet inn Liverpool sitt tredje for dagen.

- Fantastisk av Robertson. Han er blant verdens aller beste venstrebacker, og noterer seg for nok en målgivende pasning.

Totaldominans

Liverpool fortsatte kjøret etter pause, og få minutter ut i omgangen satt den igjen. Tren Alexander-Arnold fant kaptein Henderson, som på ett touch satt inn Liverpools fjerde allerede etter 52 minutter.

Takumi Minamino fikk en eventyrlig mulighet til å score sitt andre i kampen, men avslutningen var hakket for svak og gikk til side for målet til Guaita.

Roberto Firmino har måtte tåle kritikk for sine prestasjoner denne sesongen, men med 20 minutter igjen viste han seg fram på ny. Pasningen fra innbytter Salah var god, men touchet og avslutningen var enda bedre.

Brasilianeren dro med seg ballen og chippet inn sitt andre for dagen, med feil fot. 5-0.

- Mange trodde det kom til å bli et troneskifte på topp for Liverpool etter Jotas prestasjoner. Men Firmino har virkelig slått tilbake, og levert to strålende kamper på rad for Liverpool. Denne scoringen viser hans kvaliteter, fantastisk gjort, sier TV2s Nils Johan Semb etter de to målene mot Crystal Palace.

Innbytter Mohamed Salah skulle også tegne seg på scoringslisten, både én og to ganger. Først headet han inn kampens sjette, før han like etter skrudde inn en praktscoring.

- De har spilt Crystal Palace av banen i alle type faser av spillet. Det har vært total utklassing, sa Semb etter Salahs andre scoring.

7-0-seieren betyr Liverpool tar plass på toppen av tabellen, seks poeng foran Tottenham med én kamp mer spilt.

