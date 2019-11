Liverpool overlegne i gigantduellen, knuste Manchester City

Liverpool tok et nytt steg mot Premier League-tittelen etter 3-1-seier i toppoppgjøret mot Manchester City på Anfield søndag.

Liverpool hadde to skudd på mål i løpet av kampens første 15 minutter. Begge endte med at City-keeper Claudio Bravo måtte plukke ballen ut av nettmaskene. Målene la grunnlaget for at Jürgen Klopps mannskap er på god vei til å vinne Liverpools første ligatrofé siden 1990.

Fabinho, Mohamed Salah og Sadio Mané scoret målene for de røde. Bernardo satte inn Citys trøstemål.

Liverpool har nå en luke på åtte poeng ned til Leicester og Chelsea på tabellen. Ytterligere ett poeng bak ligger Manchester City på fjerdeplass.

Dermed har Liverpool en liten hånd på Premier league-trofeet allerede 12 runder ut i sesongen.

Ropte på straffe

Manchester City gikk hardt ut og eide ballen i åpningsminuttene søndag. Etter flere halvsjanser traff ballen hånden til Liverpool-forsvarer Trent Alexander-Arnold inne i feltet.

City-spillerne stoppet opp, men verken dommer Michael Oliver eller VAR fant noen grunn til å reagere. 22 sekunder senere banket Fabinho Liverpool i ledelsen med et fenomenalt skudd fra utsiden av sekstenmeteren. Etterpå var City-spillerne i harnisk over at Oliver ikke blåste straffe i situasjonen før.

City jaget utligning og fortsatte å produsere halvsjanser foran Alisson i Liverpool-målet, men etter 13 minutter ga Jürgen Klopps disipler Manchester City en ny nesestyver.

Andy Robertson fikk ballen på venstresiden og slo et strålende innlegg foran mål. Der kom Mohamed Salah og doblet ledelsen da han stanget ballen i mål bak Bravo.

Det var hjemmelagets andre avslutning på mål.

Ropte på ny straffe

City var nær ved en redusering da Sergio Agüero skjøt fra skrått hold, men Alisson viste at han var på jobb og fikk slått ballen ut.

Salah var på sin side nær ved å økte ledelsen ytterligere da han forsøkte å curle ballen opp i krysset fra 20 meters hold, men da lå Bravo langflat i luften og fikk avverget scoring.

Annen omgang var bare seks minutter gammel da Sadio Mané stanget inn 3-0. Det var første gang siden januar i fjor at City lå under med tre mål i en Premier League-kamp. Også da var Liverpool motstander, ifølge Opta.

65 minutter ut i kampen ropte City på nok en straffe uten å bli hørt. Da hadde Raheem Sterling fått en hånd i ryggen og gikk i bakken.

Bernardo Silva prikket inn en redusering da det gjensto drøye tolv minutter, men flere mål ble det ikke i søndagens toppoppgjør i Liverpool.

Dermed gikk Liverpool det som var selve definisjonen på en sekspoengskamp. City kunne redusere gapet til tre poeng, men må nå se at avstanden opp til Liverpool er ni poeng. I tillegg har Pep Guardiolas menn blitt skjøvet ned til fjerdeplass på tabellen.

Neste runde venter en ny tøff oppgave for City. Da kommer Chelsea på besøk til Manchester. Liverpool tar turen til Selhurst Park og møter Crystal Palace.

