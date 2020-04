Liverpool permitterer ansatte

Premier Leagues suverene lederlag Liverpool har sluttet seg til klubbene som permitterer ansatte på grunn av koronaviruskrisen.

Permitteringene gjelder et ikke nærmere oppgitt antall ansatte som ikke kan utføre sine normale oppgaver mens det er kamppause i engelsk fotball. Ifølge Liverpools nettsted dekker myndighetene 80 prosent av lønnen deres mens de er permittert, og klubben vil bidra med resten slik at de ikke lider økonomisk tap.

Tidligere har Newcastle, Tottenham, Bournemouth og Norwich gått til permittering av enkelte ansatte.

Newcastle og Tottenham måtte tåle kritikk da de var først med å permittere ansatte med beskjeden lønn, mens spillerne fortsetter å heve sine høye lønninger.

Storbritannias helseminister Matt Hancock har tatt til orde for at Premier League-spillerne bør godta lønnskutt under viruskrisen, og klubbene ble på sitt møte fredag enige om å innlede forhandlinger med spillerforeningen PFA med intensjon om å be spillerne om å godta kutt på 30 prosent for å beskytte arbeidsplasser i fotballindustrien.

(©NTB)