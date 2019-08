Liverpool reddet seieren tross keeperens kjempetabbe

Adrián kan takke angrepsstjernene for at det ikke ble poengtap i Southampton.

SOUTHAMPTON -LIVERPOOL 1-2:

Liverpools vikarkeeper Adrián skapte unødvendig spenning da han forærte Danny Ings og Southampton en redusering sju minutter før full tid i lørdagens Premier League-kamp på den engelske sørkysten.

32-åringen med fortid i West Ham gjorde en skikkelig brøler da han inviterte hjemmelaget inn igjen i kampen. Adrián sendte nemlig et tilbakespill fra Virgil van Dijk rett i beinet på innbytter Ings, og det håpløse pasningsforsøket gikk deretter rett inn i Liverpools mål.

- Se på det her. Det er greit nok at Adrian ikke er like god som Alisson Becker med beina. Det der er i overkant svakt, bemerket TV 2-kommentator Peder Mørtvedt etter at 1-2 lå i garnet.

Adrián kunne ikke annet enn å strekke hendende i været og beklage. Men spanjolen gjorde faktisk en lignende feil tidlig i i første omgang også, uten at ballen endte i mål da.

UTROLIG TABBE: Adrián kan prise seg lykkelig over at Liverpool holdt unna og tok alle poengene med seg hjem fra lørdagens oppgjør. Foto: John Sibley (Reuters / NTB scanpix)

Ings fikk like etter reduseringen en eventyrlig mulighet til å sette inn 2-2 på et Yan Valery-innlegg, men traff ikke ballen mer enn at den skled av foten og gikk langt utenfor.

Liverpool imponerte heller ingen i førsteomgangen, og hadde marginene med seg da de ikke fikk mål imot også da. Lagets fryktede angrepsrekke sørget likevel for tre trygge poeng til slutt, takket være flotte mål av Sadio Mané og Roberto Firmino.

- Jeg var nervøs fordi det ikke var over. Vi hadde ti minutter igjen. Det var tøft for oss, og selvfølgelig som vi ventet oss her. Sånt kan skje, det er en del av fotballen, sier Mané, ifølge BBC.

- Etter å ha spilt 120 minutter på onsdag visste vi at det ikke kom til å bli enkelt. Det tok litt tid før vi kom oss i gang. Men vi fikk med oss de tre poengene, og jeg synes vi fortjente dem. Da vi først scoret det første målet, gikk det enklere for oss, mener den sengalesiske stjernevingen.

Uke i toppklasse



Helt mot spillets gang gikk Jürgen Klopps mesterligavinnere i ledelsen på overtid, like før dommer Andre Marriner sendte lagene til pause. Sadio Mané sendte Liverpool foran etter at de første 45 minuttene var passert med en klinisk avslutning i lengste kryss.

Senegaleseren vendte opp inne i feltet og gjorde et par små rykk, før ballen ble sendt resolutt forbi Angus Gunn bakerst hos vertene. Gunn var bortimot arbeidsledig før det skjedde, men var sjansløs da midtforsvaret ga Liverpool-stjernen halvmeteren han trengte.

- Southampton har vært bra i denne omgangen, men ingenting har vært så bra som skuddet Sadio Mané fyrte av, kommenterte Peder Mørtvedt da lagene gikk til pause på St. Mary's Stadium.

Mané fikk ikke mye tid med Liverpool til oppkjøring foran sesongen etter å ha vært med helt til finalen av Afrikamesterskapet. I ligapremieren mot Norwich var ikke 27-åringen engang med fra start og fikk bare noen minutter på slutten som innbytter.

Den giftige vingen viste likevel sin betydning for dette Liverpool-mannskapet tidligere i denne uka. Da satte han inn begge lagets scoringer i den europeiske superpcupfinalen mot Chelsea.

Dermed var det heller ikke noe å lure på for Jürgen Klopp rundt spørsmålet om han skulle sende Mané i ilden igjen mot gamle lagkompiser i Southampton.

- Mané er så eksplosiv. Det er en fryd å se en sånn spiller som ut av ingenting kan gjøre ting på egen hånd. I en elendig omgang av Liverpool, så varter han opp med dette, roste Brede Hangleand i TV 2s studiosending.

Forbedret statistikken



Før lørdagens oppgjør på St. Mary's hadde Jürgen Klopp ikke en veldig sterk statstikk å vise til med Liverpool mot nettopp Southampton, på tross av to seirer både forrige sesong og året før.

Med tre tap, i tillegg til tre uavgjorte og fem trepoengere på elleve møter, var gjengen fra sørkysten faktisk en av tre klubber Klopps Liverpool har tapt mot flest ganger i tyskerens tid som manager. Men en del av dette skjedde også med en viss Sadio Mané på motstanderlaget.

De for anledningen svartkledde gjestene begynte heller ikke overbevisende i denne kampen. Allerede etter åtte minutter var reservekeeper Adrián heldig som unngikk en større faluse da han brukte for lang tid med ballen.

Southamptons høye press gjorde at James Ward-Prowse faktisk fikk blokkert Adriáns pasningsforsøk helt inne ved femmeteren. Til alt hell for spanjolens del gikk ballen gikk ut til utspill fra Liverpools mål.

UNDER PRESS: Che Adams og Southampton gikk agressivt ut mot Liverpool i lørdagens Premier League-møte på den engelske sørkysten. Foto: Hannah McKay (Reuters / NTB scanpix)

Etter 20 minutters spill ga Joël Matip bort et hjørnespark helt gratis, og Adrián måtte som en konsekvens av det i aksjon for å stoppe en farlig heading fra kort hold. Maya Yoshida raget nemlig over tidligere stoppermakker Virgil van Dijk, men nikket rett på Liverpools målvakt som fikk ballen unna.

Southampton fortsatte som det beste laget også utover i den første omgangen og var flere ganger nær ved å straffe et Liverpool, som framsto litt nølende og usikre defensivt.

Spydspiss Che Adams fikk blant annet en upresset sjanse til å nikke inn sitt første Premier League-mål siden overgangen fra Birmingham i sommer, men styrte ballen over tverrliggeren. Overtaket skulle ikke føre til mer enn Manés fulltreffer på overtid i førsteomgangen.

Et annet Liverpool



I kampens andre halvdel giret Liverpool opp og dominerte begivenhetene. Southampton gikk fra å være det styrende laget til å nesten ikke få låne ballen de første minuttene etter sidebyttet.

Både Mohamed Salah og Roberto Firmino burde ha økt bortelagets ledelse i løpet av omgangens første 20 minutter, men ingen av dem satte de store sjansene sine i mål.

Southampton-manager Ralph Hassenhüttl agerte med å sette inn tidligere Liverpool-spiss Danny Ings fra benken. Det betalte seg nesten allerede etter tre minutter da Ings bøyde en avslutning like over Adriáns høyre kryss.

Kort tid etter Ings gode forsøk rotet Jan Bednarek det fullstendig til ute av sidelinja. Polakken ga bort ballen til Mané som distribuerte kjapt videre til angrepsmakker Roberto Firmino.

Braslianeren tok med seg ballen innover mot midten, gjorde en skuddfinte og sendte ballen lavt i nærmeste hjørne.

Southampton og Ings skulle få en scoring i gavepakke av Adrián likevel, og en sluttspurt om poengene ble uunngåelig.

Det holdt likevel inn til tre poeng for Liverpool og den femte seieren på rad mot «The Saints».