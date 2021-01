Liverpool rystet av Aston Villas ungdommer i cupseier

Liverpool gikk til slutt videre med 4-1 over Aston Villas ungdomslag i FA-cupen, men det ble først komfortabelt etter pause.

De færreste hadde trodd at Villas nødlag skulle få til noe som helst mot Liverpools stjernegalleri. Likevel kunne hjemmelaget, som besto av U23- og U18-spillere på grunn av koronasmitte blant seniorene, gå av banen med 1-1 etter første omgang.

Sadio Mané stanget Liverpool i ledelsen etter bare tre minutter. Da lå det an til en målfest i Birmingham. Slik ble det ikke.

Premier League-lederne hadde flest sjanser, men slurvet fælt. Det straffet seg da 17 år gamle Louie Barry utlignet noen minutter før pause.

Løsnet

Unggutten løp fra Rhys Williams og bredsidet ballen til side for bortelagets keeper Caoimhin Kelleher.

– Vi måtte jobbe hardt og kjempe for dette. I pausen visste vi at ting måtte gjøres annerledes og på en bedre måte. Vi spilte ikke slik vi skulle, særlig ikke på Villas scoring, sa Liverpools midtbaneveteran James Milner (35).

Mange av Villas spillere var ikke engang født da Milner debuterte i FA-cupen for Leeds i 2003.

Først da Georginio Wijnaldum ga Liverpool 2-1 etter en time, sprakk det for Villa. På fire minutter 20 sekunder gikk det fra uavgjort til at gjestene ledet 4-1. De to siste målene kom etter nok et hodestøt fra Mané og en Mohamed Salah-avslutning mellom beina på en forsvarer.

Med minst 25 minutter igjen på klokka kunne det fort blitt kalassifre. Den ydmykelsen slapp vertene.

Wolves-seier

Aston Villa måtte stille et ungdomslag etter at hele førstelaget og dets støtteapparat ble satt i karantene i midtuken. Ti seniorspillere har testet positivt for koronavirus. Fra benken var det U23-trener Mark Delaney som ledet det purunge cuplaget.

Med seieren er Liverpool videre til FA-cupens fjerde runde. Merseyside-klubben har ikke vunnet verdens eldste klubbturnering siden 2006.

Wolverhampton vant 1-0 i hjemmekampen mot Crystal Palace. Kraftpluggen Adama Traoré ble matchvinner etter en scoring i det 35. minutt.

