Liverpool sikret seier i sesongens første treningskamp

Jürgen Klopp stilte med sine antatt beste menn.

LIVERPOOL - STUTTGART 3-0:

Liverpool fortsatte der de slapp etter forrige sesong - nemlig med seier da de lørdag kveld møtte Stuttgart til treningskamp i Østerrike.

Det ble en noe ujevn prestasjon av Liverpool-stjernene, men Premier League-klubben vant likevel komfortabelt mot deres tyske motstander.

For Liverpool viste i perioder at det var en klasseforskjell på lagene i regnværet i Østerrike.

SCORET: Roberto Firmino brukte ikke lang tid på å sende Liverpool opp i ledelsen. Foto: Clive Brunskill/nmc Pool (Pa Photos)

Firmino scoret



Roberto Firmino brukte ikke mer enn 13 minutter på å sende de rødkledde i ledelsen. Scoringen kom etter flott forarbeid av Curtis Jones som spilte fri brasilianeren.

Liverpool økte ledelsen da Naby Keita banket inn 2-0 like før pause.

Klopp som startet med en solid førsteellever, gjorde en rekke bytter ved pause. Det førte til at Liverpool falt noen hakk i den andre omgangen.

Likevel var det Liverpool scoret det eneste målet etter pause.

20 år gamle Rhian Brewster var mannen som satte inn det tredje og siste målet for Liverpool lørdag kveld.

Tekniske problemer

Nettavisen viste kampen direkte, men tekniske problemer hos Direktesport gjorde at seerne ble snytt for starten av kampen.

Helge Birkelund, direktør for sportsutvikling i Amedia, beklager det som skjedde.

- Vi beklager sterkt til alle fotballfans at en server gikk ned og at de tekniske problemene har oppstått. Alle som ønsker det får selvsagt pengene tilbake, men vi forstår at det var fotball dere hadde lyst til å se, sier Birkelund.

