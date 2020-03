Liverpool slått ut av Champions League etter dramatiske ekstraomganger

Liverpool så ut til å være på god vei til kvartfinale da Roberto Firmino ordnet 2-0, men så fulgte noen grusomme minutter for vertene.

LIVERPOOL - ATLETICO 2-3 (2-4 sammenlagt):



Liverpool tapte det første møtet med Atletico i åttedelsfinalen av Champions League og sto dermed overfor en tøff oppgave på Anfield onsdag kveld.

De røde har enn så lenge ikke fått ordre om å spille for tomme tribuner på grunn av koronaviruset og hadde i det minste sine egne supportere i ryggen.

Georginio Wijnaldum ga Liverpool ledelsen 1-0 rett før pause, men en god Jan Oblak i Atletico-målet hindret vertene fra å øke ledelsen ytterligere i ordinær tid.

Keepertabbe



Dermed gikk kampen til ekstraomganger.

Kort tid inn i ekstraomgangene slo Roberto Firmino til. Wijnaldum slo inn mot brassen som først headet i stolpen. Returen satte han selv i nettet.

Gleden skulle imidlertid bli kortvarig. Keeper Adrian rotet det til med en svakt utspill og Atletico unyttet sjansen til det fulle. Marcos Llorente satte inn 2-1-målet. Adrian vikarierer for en skadet Alisson Becker, men har ikke hatt et godt vikariat. I FA-cupkampen mot Chelsea gjorde han en stor blemme, og nå skjedde det igjen.

Med det resultatet var gjestene plutselig videre til kvartfinale. Rett før første ekstraomgang var ferdig la samme Llorente på til 2-2 med et smart skudd.

Dermed måtte hjemmelaget score to mål på de siste 15 minuttene. Det klarte de ikke. I stedet satte Alvaro Morata inn kampens aller siste scoring.

Liverpool er nå ute av både FA-cupen og Champions League, men leder Premier League med klar margin. Det har imidlertid vært snakk om at den engelske ligaen kan bli stoppet på grunn av den internasjonale krisen med koronaviruset.

- Nå får Kloppen det fra alle fronter. Det var rett ut av FA-cupen, det er rett ut her (Champions League). Og det som kommer nå, er vel at sesongen blir nulla, sa Viasport-ekspert Morten Langli etter kampen, på litt fleipete vis.

Mange innlegg i boks



Det meste handlet om Liverpool de første 45 minuttene, selv om Diego Costa ble spilt igjennom av Joao Felix etter kun noen minutters spill på Anfield.

Brassen med spansk pass fikk imidlertid en dårlig vinkel og det ble aldri farlig.

For Liverpools del handlet mye om å komme rundt på kant og slo inn i boksen, noe både Trent Alexander-Arnold og Andy Robertson har en viss erfaring med.

Gjestene fra Spania forsvarte seg imidlertid bra og det var som oftest et Atletico-hode først på ballen hver gang Liverpools backer pisket ballen inn i boksen.

Etter fem minutters spill kom Georginio Wijnaldum først på kula, men nederlenderen fikk ikke nok kraft i avslutningen til å overliste keeper Jan Oblak.

Alexander Oxlade-Chamberlain var frisk på Liverpools midtbane og etter 14 minutter testet han sin gode skuddfot. Oblak ga retur, men det ble ufarlig.

Hjemmelaget fikk etter hvert mange cornere som en følge av Atleticos mange klareringer, men presisjonen var ikke på topp fra hjørneflagget.

«Gini» steg til værs



Liverpools hadde totalt seks cornere i løpet av første omgang. Gjestene kun to.

34 minutter var spilt da Mohamed Salah satte opp Sadio Mané i god posisjon. Han avsluttet direkte og igjen ga Oblak en retur fra redningen. En retur han selv fanget.

Lik etter slo Alexander-Arnold hardt inn i boksen. Roberto Firmino var på plass og luftet tåen, men fikk den akkurat ikke på ballen i tide. Innlegg hadde likevel retning mål, men Atleticos keeper var lynrask i reaksjonen og gikk avverget.

Rett før pause skulle det endelig lykkes for vertene. Oxlade-Chamberlain pisket en ball inn i feltet og der var Wijnaldum perfekt plassert. Nederlenderen steg til værs og stanget inn ledermålet for de røde og lagene var like langt sammenlagt.

SCORET: LIverpool Geoginio Wijnaldum nikket inn kampens første mål. Foto: Peter Byrne (AP / NTB scanpix)

Manager Jürgen Klopp kunne spurte i garderoben med ledelse ved pause.

Liverpool presset på



Mohamed Salah hadde ikke vært på sitt livligste før pause, men virket kvikk rett etter. Først fikk han en meget god mulighet da han dro seg innover fra kant, men avslutningen fra spiss vinkle ble for svak og gikk rett på Jan Oblak.

Like etter var det Mané sin tur. Et innlegg mot bakerste stolpe fant senegaleseren i gunstig posisjon, med mange folk foran mål, men Mané var i offside.

Etter 60 minutter slo Alexander-Arnold godt mot Firmino i lignende posisjon. Han kom på ballen, men igjen ble Liverpool stoppet av en glimrende Oblak i buret.

Like etter holdt det på å bli scoring i andre enden. Joao Felix løsnet skudd og Liverpool-keeper Adrian fikk ikke kontroll. Han var likevel raskt ute og fikk kastet seg inn foran Angel Correa som kom stormende mot spanjolens retur.

Burvokteren gjorde en stor tabbe i FA-cupmøtet med Chelsea nylig og her slapp han med skrekken med tanke på nok en tabbe i Alisson Beckers fravær.

Robertson i tverrliggeren



Det at Liverpool ikke scoret sitt mål nummer to etter rundt 65 minutter er det nok mange som fortsatt ikke fatter. Liverpool rullet opp et godt angrep og ballen ble spilt over til Salah. Egypteren forsøkte nok et skudd, men ballen endret retning og ble i stedet et slags innlegg til Andy Robertson. Skotten kunne sette hodet til på blank kasse, men traff ikke helt riktig og ballen gikk utrolig nok i tverrliggeren.

Liverpool var i dytten og like etter brente Alexander-Arnold til. Men som så mange ganger denne kvelden viste Oblak at han er en keeper i verdensklasse.

Et skuddforsøk fra Robertson og en brasse fra Mané fulgte, men ballen ville ikke i mål for hjemmelaget og det gikk mot ekstraomganger på Anfield. Salah driblet seg fri fra kant og ville avgjøre, men skuddet mot lengste hjørne ble for høyt.

Til tross for det som må kunnes kalles et stormløp fra Liverpool side i andre omgang, ble det ingen flere mål. Da Saul headet ballen i mål for gjestene to minutter på overtid satte nok mange hjemmefans hjertet i halsen, men spanjolen var offside.

Dermed var det altså duket for ekstraomganger.