Liverpool slo Chelsea i den europeiske supercupen etter straffespakkonkurranse

Det ble dramatisk da Champions League- og Europa League-vinnerne møttes til dyst i Istanbul.

LIVERPOOL - CHELSEA 2-2 (Liverpool vant 5-4 etter straffesparkkonkurranse)

Det ble en hektisk og dramatisk supercup-finale i Istanbul da Champions League-vinner Liverpool møtte Europa League-vinner Chelsea til dyst i den tyrkiske storbyen.

Etter ordinær tid sto det 1-1 etter scoringer av Sadio Mané og Olivier Giroud, mens Mané igjen var på farten i ekstraomgangene, før Jorginho fikset 2-2 fra krittmerket. Dermed gikk det til straffesparkkonkurranse.

Der var det til slutt Liverpool som sikret seg årets første europeiske trofé etter at Tammy Abraham bommet på sitt straffespark. Dermed er det Jürgen Klopps menn som kan smykke seg med tittelen som europeisk supercupvinner 2019.

Det at supercupen går til ekstraomganger dersom det stod uavgjort etter ordinær tid fikk flere til å riste på hodet. En av dem som ikke var spesielt begeistret over det var den engelske fotballegenden Gary Lineker:

- Hva er poenget med ekstraomganger? Jeg skjønner ikke hva det gir, spesielt når det er noe som minner om en oppkjøringskamp. Rett til straffer, folkens, spurte Lineker retorisk på Twitter.

Heller ikke Viasports Jan Åge Fjørtoft likte at kampen gikk til ekstraomganger. Han rapporterte fra stadion i Istanbul:

- Det faktum at jeg har et veldig tidlig fly i morgen er ikke grunnen til hvorfor jeg synes ekstraomganger i supercupen er en dårlig idé. Dette burde gått rett til straffer, skriver Fjørtoft, som også legger ved en video.

Den profilerte engelske journalisten Henry Winter i The Times var også samstemt med de to rundt ekstraomganger:

- Lag trenger ikke ekstraomganger på dette stadiet av sesongen, dette må UEFA revurdere. Å gå rett til straffer gir mer mening. For supporterne og TV-seerne så betyr ekstraomganger mer underholdning, skriver Winter blant annet på Twitter.

Seieren i den europeiske supercupen er Liverpools fjerde. De vant sin første i 1977, og sine neste to i 2001 og 2005. Sist gang de vant finalen vant det CSKA Moskva som stod på den andre banehalvdelen.

I Premier League har lagene fått to helt forskjellige starter på årets sesong. Liverpool kunne smile bredt etter at de smadret nyopprykkede Norwich hele 4-1 hjemme på Anfield i sesongens første oppgjør.

Chelsea, på sin side, hadde ingen grunn til å være fornøyde etter at Ole Gunnar Solskjær og hans Manchester United knuste Lampards gutter 4-0 på Old Trafford i deres oppgjør.

HISTORISK: Stephanie Frappart ble tidenes første kvinnelige dommer i en europeisk finale for herrer. Foto: Kemal Aslan (Reuters)

Den franske ringreven

Det var en hektisk førsteomgang i Istanbul, selv om det tok litt tid før man skulle få den første sjansen mellom de to engelske lagene. Men etter 15 minutter trodde fort Mohamed Salah han skulle gi Liverpool ledelsen.

Den egyptiske angriperen ble spilt igjennom, og alene med keeper Kepa Arrizabalaga vartet han opp med en god avslutning. Dessverre for de rødkledde var den spanske keeperen kjapt nede med hånda.

Chelsea forsvarte seg i stor grad den første halvparten av den første omgangen, men i det 22. minutt trodde nok Pedro at han hadde overlistet landsmann Adrian i Liverpool-buret da han ble spilt igjennom.

Dessverre for Frank Lampards gutter som smalt ballen i metallet bak den tidligere West Ham-keeperen, og spratt unna Liverpool-målet.

OH LA LA: Olivier Giroud ga Chelsea ledelsen. Foto: Ozan Kose (AFP)

Slik som den foregående sesongen var Liverpool farlige på dødballer, og etter halvtimen spilt fant James Milners corner en umarkert Sadio Mané inne i boksen. Hans heading gikk via et par Chelsea-forsvarere og spratt inn til Kepa.

Mateo Kovacic var ofte på farten og kombinerte ofte fint med amerikanske Christian Pulisic. I det 32. minutt var det amerikaneren som spilte igjennom sin kroatiske lagkamerat, men Adrian var kjapt ute og fikk avverget.

Bare fire minutter senere var Pulisic på farten igjen da han ble spilt fri av N'Golo Kanté. Nyervervelsen fra Borussia Dortmund suste mot Liverpool-forsvaret, og fant Olivier Giroud med en utsøkt stikker.

Alene med keeper Adrian gjorde den franske VM-vinneren fra 2018 igjen feil da han bredsidet ballen til side for Liverpool-keeperen. Chelsea ledet 1-0 med drøye ti minutter igjen av omgangen.

Det var London-laget som så ut til å ha mest energi i beina, og dyttet Liverpool dypere og dypere i egen sone etter scoringen. Dessverre for Lampard og hans menn maktet de ikke å skape de store målsjansene etter scoringen.

Dermed kunne dommer Stephanie Frappart konstantere at det ble med den ene scoringen i den første omgangen på Vodafone Arena i Istanbul. Chelsea ledet 1-0 over Liverpool.

Kepa-redning

Jürgen Klopp tok affære allerede i pausen, og byttet innpå stjernespissen Roberto Firmino. Han erstattet engelske Alex Oxlade-Chamberlain for de regjerende Champions League-mesterne.

Det skulle ikke ta stort mer enn to og et halvt minutt før det innbyttet skulle vise seg å gi uttelling. Ballen ble chippet igjennom til Firmino, som fikk dyttet videre til Mané. Han fikk to muligheter, og maktet til slutt å utligne for Liverpool.

De rødkledde hadde virkelig Chelsea på gaffelen tidlig i den andre omgangen. Ballen ble lagt ut til Fabinho, som hamret til fra distanse. Skuddet så ut til å ha god retning, men suste utenfor.

I det 51. minutt suste Liverpool på en overgang, og Mané fikk spilte ballen ut til kaptein Jordan Henderson. Hans skudd tok en retningsendring, men Kepa hadde god kontroll.

MÅLMASKIN: Sadio Mané scoret begge målene for Liverpool. Foto: Adam Davy (Pa Photos)

Utover i omgangen slakket begge lagene veldig ned på tempoet, hvilket gjorde at det tok lang tid mellom sjansene. For Liverpools del valgte de å bytte inn Gini Wijnaldum for å skape mer trykk sentralt i banen.

Med drøye kvarteret igjen av ordinær tid svarte Frank Lampard med å sette innpå midtbanejuvelen Mason Mount. Også Tammy Abraham ble kastet innpå som innbytter for Olivier Giroud.

Kvarteret før slutt var det duket for en vanvittig prestasjon fra Kepa etter at han først var med på å stoppe et skudd fra Salah, før han så vartet opp med et voldsomt tigersprang fra å stoppe returen fra Virgil van Dijk.

Mount trodde han hadde sikret Chelsea deres andre europeiske supercuptittel da han ble spilt igjennom drøye ti minutter før slutt. Han hamret ballen i mål, men reprisene viste at den unge engelskemannen var i offiside.

Like før full tid hadde Kurt Zouma muligheten til å bli den store helten for de blåkledde da han ruvet høyest på en corner fra Mount. Dessverre headet han ballen godt over mål for de blåkledde.

Det endte uavgjort mellom de to lagene etter at den ordinære tiden var over, hvilket betød at det ble ekstraomganger mellom de to lagene i den tyrkiske storbyen.

120 minutter

Det skulle kun ta fem minutter av den første ekstraomgangen før det smalt i nettmaskene igjen. Roberto Firmino ble spilt igjennom, og han spilte ut til Mané som hamret inn 2-1 for Liverpool.

Det skulle bli veldig dramatisk i det 100. minutt da Adrian var for sent ute, og rev over Tammy Abraham på vei gjennom Liverpool-boksen. Dommer Frappart pekte på straffemerket.

Jorginho fikk muligheten fra elleve meter, og den italienske playmakeren gjorde ingen feil. Han sendte Adrian feil vei, og det stod 2-2 i Istanbul.

Chelsea hadde fått blod på tann og like før halvspilt i ekstraomgangene var det Pedro som broderte seg vei ute på kanten. Han spilte inn på Abraham, som nesten bredsidet inn 3-2 for Lampards lag.

SKRIVELEIF: Jorginho (eller var det Jorghino?) utlignet for Chelsea i ekstraomgangene. Foto: Bulent Kilic (AFP)

I den andre ekstraomgangen virket det som begge lag, igjen, sakket ned tempoet i oppgjøret. Men i det 113. minutt spilte Abraham opp Mount, som fikk hamret til fra distanse.

Engelskmannens skudd tok en styring i Joel Matip, og Adrian fikk klasket unna forsøket fra midtbanemannen.

Det skulle ikke la seg gjøre å finne en vinner i ekstraomgangene heller, og dermed måtte lagene ut i straffesparkkonkurranse.

Der var det til slutt Adrian som ble den store helten da han reddet straffen fra Tammy Abraham. Liverpool vant den europeiske supercupen etter å ha satt alle sine straffer i straffekonken.