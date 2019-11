Liverpool slo hardtkjempende Crystal Palace i Premier League

Ny viktig seier for Liverpool og Jürgen Klopp.

CRYSTAL PALACE - LIVERPOOL 1-2

Det ble til slutt seier og tre poeng for Liverpool, som på ingen måte fikk en enkel kamp mot et Crystal Palace-lag som aldri ga opp i kampen om den viktige scoringen lørdag kveld.

Igjen ble VAR sentral, og igjen gikk Liverpool seirende ut av et oppgjør de ikke nødvendigvis dominerte - slik mesterlag gjerne gjør. Morten Langli var blant de som mente det hele kan legges på flaks:

Ny VAR-avgjørelse

Også i Mohamed Salahs fravær var det Liverpool som tidlig tok grep om kampen. De første fem minuttene måtte hjemmelaget løpe etter ball, uten å være i stand til å snappe den opp.

Palace kom seg dog inn i kampen, og etter et lite kvarter var Wilfried Zaha på visitt i Liverpool-boksen og fyrte av et skudd som gikk i blokka og til hjørnespark. Få minutter senere kom Ayew til kampens største mulighet så langt, etter et vakkert innlegg fra Kouyate. Dessverre for hjemmelaget gikk avslutningen en liten meter til side for mål.

AVGJORDE: Sadio Mané var banens beste for Liverpool mot Palace. Foto: Adam Davy (Pa Photos)

Det var en førsteomgang preget av «nesten» for både Liverpool og Palace. Klopps mannskap kom til flere gode posisjoner offensivt i banen, men manglet litt på den avgjørende pasningen. Hjemmelaget lå kompakt - og så tidvis farlige ut på kontringer.

To minutter før lagene gikk i garderoben, stanget James Tomkins inn det samtlige på Selhurst Park trodde var kampens første scoring. Det var det jo forsåvidt og, men etter en liten VAR-sjekk ble det klart at Ayew hadde vært i ryggen på Lovren i forkant av scoringen, og dermed ble målet annullert - til hjemmelagets store fortvilelse.

Firmino til unnsetning

Etter 49 minutter var Mané svært nære ved å sende sitt Liverpool i føringen, men avslutningen gikk en liten halvmeter til side for mål. Bare sekunder senere skulle dog ballen havne i mål, etter et flott innlegg fra Andrew Robertson - hvor Mané til slutt fikk klemt av en avslutning retning mål, via stang-stang og inn.

- Det er dette mesterlag gjør! De hever seg når de må, poengterte Espen Ween i kjølvannet av scoringen.

Tim Cahill var blant ekspertene BBC hadde samlet for anledningen, og han var også full av lovord om Liverpool og Mané.

- Dette er hva Liverpool gjør: de straffer deg, uavhengig av VAR-avgjørelsen. Liverpool har «alt» og du kan ikke slippe de inn i kampen. Mané har vært fenomenal denne sesongen og han viser igjen at han kan forandre kampbildet.

Palace falt ikke sammen etter scoringen, og kom til noen halvgode- og gode muligheter til å utligne. Etter 60 minutter var det kun en mesterlig inngripen fra van Dijk som hindret Ayew-utligning.

ERGELSE: Wilfried Zaha bidro med mål, men det holdt ikke inn for Palace. Foto: Hannah Mckay (Reuters)

Etter 65 minutter hadde Firmino en gyllen mulighet til å øke ledelsen ytterligere, men Fuaita var stor i den situasjonen.

I Premier League, og i fotballen generelt, gjelder det å ta vare på sjansene sine.

For etter 82 minutter dukket Wilfried Zaha opp i Liverpool-boksen, og etter en liten lekestue med Robertson hamret lynvingen ballen nede i hjørnet for Alisson.

- Sitt første mål for sesongen! Det er 1-1 på Selhurst Park! Zaha er smart der og skaffer seg en vinkel til å avslutte, det setter ut Robertson, og skuddet setter ut Alisson! For første gang siden februar kan Zaha juble for scoring på eget gress, sa en energisk Ween fra kommentatorplass.

Det var dog en ledelse som ikke skulle vare i mer enn to minutter.

Klabb og babb i Palace-boksen førte til at ballen til slutt havnet hos Firmino, som banket ballen i nettmaskene - og dermed sørget for balanse i regnskapet for Liverpool igjen.

Flere mål skulle det ikke bli, og dermed drar Klopps mannskap hjem igjen til Liverpool med samtlige tre poeng i sekken. Det til tross for at Zaha maktet å skyte himmelhøyt over fra drøye fem meter - alene med Alisson to minutter på overtid. Den vil antageligvis forstyrre Palace-vingens nattesøvn.