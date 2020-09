Liverpool slo voldsomt tilbake etter grusom start i generalprøven

Lille Blackpool la igjen respekten hjemme da de gjestet Anfield lørdag. Til slutt ble imidlertid nivåforskjellen svært synlig.

LIVERPOOL - BLACKPOOL 7-2:

Liverpool fikk en ordentlig vekker i den Nettavisen-sendte generalprøven før Premier League-start, da League One-klubben Blackpool var på besøk på Anfield lørdag.

Gjestene fra nivå tre i England ledet nemlig 2-0 etter 40 minutters spill, men scoringer fra Joel Matip, Sadio Mané, Roberto Firmino, Harvey Elliott, Takumi Minamino, Divock Origi og Sepp van den Berg sørget til slutt for en komfortabel 7-2-seier.

Se målene fra kampen lenger ned i artikkelen

Liverpool måtte klare seg uten Virgil van Dijk, Gini Wijnaldum, Joe Gomez, Trent Alexander-Arnold og Andy Robertson, som er på landslagsoppdrag.

Forsvarsfeil og keepertabbe

Et snaut kvarter var spilt da gjestenes C.J. Hamilton utnyttet en grov forsvarssfeil fra Billy Koumetio i Liverpool-forsvaret og satte fart mot Alisson Becker.

Les også: United-legenden kjøpte helside i avis etter Solskjærs stjernesignering

Alene med brasilianeren var Hamilton sikker som banken og sendte Blackpool opp i ledelsen på et folketomt Anfield.

Se C.J. Hamiltons scoring mot Liverpool her:

Etter en drøy halvtime var Hamilton på farten igjen da han satte på turboen for å nå en ball i duell med Alisson på kortsiden av sekstenmeteren. Brasilianeren trakk seg ikke fra duellen, selv om han åpenbart var for sent ute, og dermed straffespark til gjestene.

Les også: Tennislegenden med oppsiktsvekkende uttalelser om Casper Ruud

Jerry Yates gikk fram og dunket ballen nede i hjørnet til venstre for seg selv. Alisson var etter ballen, men skuddet var for godt plassert til at Liverpool-keeperen nådde bort.

Se Jerry Yates' straffespark mot Liverpool her:

Liverpool slo tilbake

Kort tid før pause kom reduseringsmålet for Liverpool etter en corner fra høyre. Takumi Minamino slo ballen kort til James Milner, som svingte ballen inn i boksen.

Der raget Joel Matip høyest og stanget inn 1-2 for Jürgen Klopps mannskap.

Se Joel Matips redusering her:



Klopp var neppe fornøyd med det han fikk se fra sine menn i første omgang, men tidlig i den andre omgangen fikk han respons. 52 minutter var passert da Blackpools Marvin Ekpiteta forsøkte å klarere ballen unna ti meter fra eget mål.

Ballen gikk rett i Sadio Mané og traff så keeper Jack Sims. Ballen kom tilbake til Mané, som headet i tverrliggeren, før han på returen enkelt satte inn 2-2 i åpent mål.

Se Sadio Manés utligning her:

Like etterpå var det Roberto Firmino sin tur til å tegne seg på scoringslisten, da Minamino gikk på skudd fra skrått hold inne i sekstenmeteren.

Firmino stod på rett plass til rett tid og styrte enkelt inn 3-2 med innsiden av hælen.

Se Roberto Firminos 3-2-scoring her:

Midtveis i andre omgang var det innbytterne Divock Origi og Harvey Elliott som skulle sørge for å trygge ledelsen for de regjerende seriemesterne.

Origi spilte ballen gjennom til 17-åringen, som satte ballen i mål via hanskene til keeper og stolpen.

Et drøyt kvarter før slutt økte Minamino til 5-2 for vertene etter et nytt glimrende Liverpool-angrep.

Firmino lurte unna en motspiller, før han dyttet ballen videre til Minamino. Japaneren brukte noen touch og en skuddfinte, før han dunket inn Liverpools femte.

Fem minutter før slutt slo Curtis Jones inn fra høyre, og Origi kunne ikke unngå å sette inn 6-2 for Merseyside-laget.

Etter 88 minutters spill var det en annen innbytter, Sepp van den Berg, sin tur til å tegne seg på scoringslista, da en kort corner havnet hos Naby Keita utenfor sekstenmeteren.

Keita løftet ballen på bakerste stolpe der Elliott bredsidet den inn igjen til van den Berg, som enkelt kunne sette inn 7-2 i åpent mål.

Liverpool serieåpner hjemme mot Leeds neste lørdag klokken 18.30.