Liverpool snudde 0-1 til 2-1 og satte ny vanvittig rekord

Liverpool satte ny rekord for antall hjemmeseire, men formen til andrekeeper Adrián gir grunn til bekymring, mener TV 2s Premier League-ekspert.

LIVERPOOL - BOURNEMOUTH 2-1

Det ble en ny seier hjemme på Anfield for Liverpool, som beseiret Bournemouth 2-1 i Premier League. Dermed slår Liverpool sin egen rekord for antall seire på rad på hjemmebane. Nå står de med 22 strake seire, og slår rekorden på 21 satt i 1972, opplyser BBC.

Det skulle uansett bli dramatisk for Liverpool, som slapp inn kampens første mål da Callum Wilson bredsidet inn 1-0-målet etter en situasjon som fort skulle blitt avblåst. Mohamed Salah og Sadio Mané ordnet så 2-1 før pausen var spilt.

Scoringen til Liverpool kom etter at kaptein Steve Cook måtte byttes ut, og Jack Simpson kom inn. Det ble ensbetydende med tragedie for bortelaget, sa TV 2-ekspert Brede Hangeland:

- Det er tungt å si det, men han her er for dårlig på dette nivået. Han er kantete, det han gjør her er for dårlig på Premier League-nivået, det går ikke an, sa Hangeland i studio til pause.

- Du kan ikke opptre sånn på Anfield. Det er ny feil som kan bli skjebnesvanger. De får inn en spiller som er, unnskyld, elendig.

Adrián-problem?

For Liverpools del måtte de spille uten blant andre Alisson mellom stengene. Det gjorde at Adrián måtte vokte buret, og ved et par anledninger virket spanjolen usikker. Det tror TV 2-ekspert, og tidligere landslagskeeper, Erik Thorstvedt at kan ødelegge for Liverpool fremover:

- Han ser ikke trygg ut, han stoler ikke på seg selv. Han har to hender som ikke ser ut som de vet hva de holder på med, sa Thorstvedt i pausen, etter at Adrián blant annet hadde slitt med et skudd som gikk rett på ham.

SJOKKÅPNING: Callum Wilson satte inn 1-0 på Anfield. Foto: Geoff Caddick (AFP)

- Han stoler ikke på seg selv! Med tanke på Atlético Madrid, dette ser ikke bra ut! Det er så bankers, det er så lett, sa Thorstvedt.

Det er blitt bekreftet at Alisson ikke rekker returoppgjøret mot Atlético Madrid i Champions League. Det spanske hovedstadslaget skal gjeste Anfield etter at de vant 1-0 hjemme på Wanda Metropolitano.

For Mohamed Salahs del var scoringen hans scoring nummer 70 på 100 kamper i Premier League. Det betyr også at han har scoret 20 eller flere mål i tre sesonger på rad. Det klarte hverken Fernando Torres eller Luis Suárez i løpet av sine tider på Anfield, opplyser Squawka.

Seieren for Liverpool betyr at de er tilbake på vinnersporet i Premier League, og står nå med 82 poeng i Premier League etter 29 spilte kamper. De har hele 25 poeng mer enn Manchester City på andreplass, som har to kamper mindre spilt.

Etter kampen var Klopp irritert over at det første målet til Bournemouth hadde blitt stående:

- Dommeren ser det ikke. VAR sier at det ikke er klart, fordi man visstnok lar klare dytter gå i England. Jeg kan ikke begripe hvordan det er mulig, men ja .. vi måtte virkelig slåss tilbake, satte de under press og scoret fantastiske mål, sa Jürgen Klopp til BT Sport etter kampen.

Liverpools tyske trener var åpenbart stolt over å ha gått forbi rekorden til Bill Shankleys lag for antall hjemmeseire på rad:

- Jeg kommer aldri til å bli sammenlignet med ham. Vi tenkte ikke så mye på det, men vi kan tenke litt på det nå. Det er veldig spesielt, men vi må slåss hardt. Vi er ikke genier, men vi kan slåss hardt.

For Bournemouth sin del, så begynner situasjonen å se kritisk ut. De ligger nå med 27 poeng, og er dermed på nedrykksplass i Premier League etter å ha spilt 29 kamper av årets liga.

Sjokk og snuoperasjon

Det var duket for en sjokkåpning på Anfield da Callum Wilson skubbet unna Joe Gómez etter ni minuter spill, og fikk lagt ut danske Phillip Billing. Dansken spilte videre til Jefferson Lerma på kant.

Inne foran mål hadde Wilson tatt plass, og colombianerens pasning var presis. Dermed kunne han enkelt bredside inn 1-0 for Bournemouth, som tok en sjokkledelse på Anfield.

Det kunne blitt enda verre for Klopps mannskap kun fem minutter etter da Nathan Aké ruvet høyest på en corner, og stanget ballen mot mål. Heldigvis for Liverpool var Adrián patent, og fikk klasket unna forsøket.

Liverpool våknet like etter, og Roberto Firmino var nære ved å utligne da en imponerende langpasning fra Van Dijk fant brasilianeren. Jack Ramsdale i Bournemouth-målet var kjapt ute, og fikk avverget.

Jack Simpson ble byttet inn i den første omgangen for Steve Cook, og 23-åringen fikk ingen god opplevelse da han i det 25. minutt ga vekk ballen til Sadio Mané. Senegaleseren fant til slutt Mohamed Salah, som banket inn 1-1.

Liverpool tok mer og mer over i kampen, og i det 28. minutt skulle Simpson få litt revansj da han klarerte unna et innlegg fra Trent Alexander-Arnold som hadde god retning inne i Bournemouth-boksen.

SHAKY?: Adrián slet ved flere anledninger mot Bournemouth. Foto: Carl Recine (Reuters)

Van Dijk ble mer og mer deltagende i Liverpools angrepsspill, og i det 33. minutt viste den store nederlenderen seg frem ved å bryte høyt, og spille igjennom Mané alene med Ramsdale. Der gjorde ikke Liverpools nummer ti noen feil, og Liverpool ledet 2-1.

James Milner ville også være med på moroa, og med drøye ti minutter igjen av den første omgangen fant Salah ham med en utsøkt pasning. Dessverre for Liverpool hadde Ramsdale full kontroll.

Bournemouth gjorde sitt for å skape ny dramatikk, og spesielt Junior Stanislas var frempå ved flere anledninger for å skape kvalme for Liverpool. Det ville seg uansett ikke i den første omgangen.

Dermed kunne Liverpool puste lettet ut etter sjokkstarten til Bournemouth. De ledet nemlig 2-1 etter de første 45 minuttene på Anfield.

Rufsete keeper

Det ble en tam start på den andre omgangen på Anfield, der det virket mer som hverken eller av de to lagene ønsket å gi vekk for mye i det offensive spillet, og blottlegge seg bakover.

Dermed foregikk det første kvarteret uten helt de store sjansene eller begivenhetene. Det var uansett et Liverpool-lag som virket både ballsikre og kontrollerte i alt de foretok seg.

Hadde Adrián hatt problemer i den første omgangen, så fortsatte de i den andre. I det 60. minyutt skulle Bournemouth få en sjanse da Ryan Fraser ble spilt igjennom alene med spanjolen.

TILBAKE PÅ TOPP: Virgil van Dijk spilte en god kamp for Liverpool. Foto: Carl Recine (Reuters)

Keeperen virket usikker på om han skulle ut i feltet, eller bli stående og på halvdistanse kunne Fraser vippet ballen over ham. Kun en vanvittig klarering på strek fra James Milner gjorde at ikke Eddie Howes menn utlignet.

Van Dijk hadde muligheten til å sette spikeren i kista da han ruvet høyest på en corner fra Alexander-Arnold etter halvspilt andre omgang. Ramsdale i Bournemouth-målet hadde full kontroll.

Liverpool burde ha punktert kampen i det 73. minutt da Firmino fikk muligheten til å slå et innlegg inn i Bournemouth-boksen. Mané var ikke kjapp nok til å banke inn 3-1-scoringen.

Minuttet etter var senegaleseren igjen frempå da han fikk skyte fra distanse. Skuddet var enestående, men smalt, dessverre for Liverpool, i vinkelen og ut igjen.

DYTT: Callum Wilsons dytt på Joe Gómez ledet til scoring for Bournemouth. Foto: Phil Noble (Reuters)

Liverpool virket å ha få problemer utover i den andre omgangen, og Bournemouth falt dypere og dypere i sin egen boks. Selv om Liverpool ikke maktet å få den tredje scoringen, så hadde de få problemer mot bortelaget.

Dermed kunne Jürgen Klopp og hans mannskap juble for tre nye poeng i Premier League denne, etter å ha slått Bournemouth 2-1 hjemme på Anfield.