Liverpool snudde til seier etter at Berge sendte Sheffield United i ledelsen

Liverpool er oppe i ryggen på byrivalen i toppen av Premier League etter seier mot Sheffield United.

LIVERPOOL-SHEFFIELD UNITED 2-1

Liverpool slo hardt tilbake etter at Sander Berge sendte Sheffield United i føringen i lørdagens kveldskamp på Anfield. Hjemmelaget sikret tre poeng etter scoringer av Roberto Firmino og Diego Jota.

Berge sendte gjestene i ledelsen fra straffemerket etter at dommer Mike Dean først blåste frispark, før VAR så på situasjonen og omgjorde den til et straffespark.

Det ble konkludert med at Fabinho felte Ollie McBurnie på sekstenmeterstreken. Dermed endte det med straffespark til gjestene.

Situasjonen må kunne sies å være omdiskutert da det var snakk om få centimeter om det skulle være straffe eller frispark.

Sander Berge sendte ballen i mål fra straffemerket. Foto: Peter Byrne (AFP)

- Han har flaks

Berge var iskald fra merket og sendte Allisson feil vei og ballen i nettet. I pausen mente ekspert Erik Thorstvedt at Berge var mer heldig enn god som kom på scoringslisten.

- Berge har bare bestemt seg for å sende den i det hjørnet og viker ikke fra det. Han har flaks og Allisson går andre vei. Han sender ikke keeper feil vei, han har bare bestemt seg, var dommen fra Thorstvedt.

Til tross for det TV 2-eksperten omtalte som en heldig straffescoring, imponerte Berge i den første omgangen for gjestene.

- Berge og McBurnie er en håndfull for Liverpool-forsvaret hittil i kampen, sa kommentator Peder Mørtvedt.

- Vi presset dem og skapte sjanser, men vi var ikke kliniske nok inn i de to boksene. Vi viste at vi kan konkurrere mot alle, sa Berge i intervjuet etter kampen.

Sheffield United står med ett poeng etter de seks første kampene og møter Manchester City og Chelsea i de to neste kampene.

Slo tilbake

Liverpool slo tilbake fem minutter før pause. En avslutning fra Sadio Mane ble reddet av Aaron Ramsdale, men på returen var Roberto Firmino på plass og kunne enkelt sette inn utlikningen.

Etter pause fikk Sam Baldock en god mulighet på et langskudd, men ballen gikk like til side for stolpen.

Så skulle det smelle på Anfield. Et innlegg fra Mane mot Diego Jota ble så farlig at portugiseren omsatte ballen i scoring med hodet.

Like før hadde Mohamed Salah fått en scoring annullert.

Liverpool tok mot slutten kontroll over kampen og sikret seg tre nye poeng i toppen av Premier League.