Liverpool snudde til seier i dramatisk storkamp mot Tottenham

Premier Leagues suverene topplag slet lenge, men triumferte etter sterk snuoperasjon.

LIVERPOOL - TOTTENHAM 2-1:

Allerede før det var spilt et minutt av søndagens storkamp på Anfield hadde Tottenham og Harry Kane tatt ledelsen.

Liverpool måtte jobbe steinhardt for å vende oppgjøret i sin favør, men klarte til slutt å sikre seg alle poengene etter å ha skapt drøssevis med store målsjanser.

En storspillende Paulo Gazzaniga bakerst hos Spurs frustrerte vertene lenge, men takket være et sjeldent Jordan Henderson-mål og en straffescoring fra Mohamed Salah vant Premier Leagues topplag for niende gang på ti runder.

Liverpool-manager Jürgen Klopp måtte gjøre én endring i lagets oppstilling fra start, ettersom en kneskadd Joël Matip ikke ble klar til kamp.

Dejan Lovren ble sendt inn i midtforsvaret, men Liverpools bakre firer kunne ikke fått en verre start. Formsterke Son Heung-min avanserte innover fra venstre og fyrte i vei en avslutning som gikk via hodet til Lovren og i stanga.

Returen dalte ned til Harry Kane, og Spurs-storscoreren stupte inn 0-1 forbi Alisson.

- Instinktet hans er helt utrolig. Han skal alltid være det dersom det blir en retur, kommenterte Simen Stamsø Møller i TV 2s pausesending.

UMIDDELBAR UTTELLING: Harry Kane brukte bare sekunder på sende Tottenham foran i storkampen borte mot Liverpool. Foto: Phil Noble (Reuters / NTB scanpix)

Og han har i alle fall rett i at Englands stjernespiss har det med å stille godt forberedt.

Men sin tredje ligascoring i første spilleminutt er Kane én av bare tre spillere som har klart noe lignende i Premier League-sammenheng, ifølge statistikken til Opta. Wayne Rooney og Theo Walcott er de to andre.

Ekspertkollega Erik Thorstvedt følte seg sikker på at gamleklubben Tottenham måtte score flere mål for å vinne kampen, og at Liverpool kom til å få uttelling for det massivt presset de tok fram etter hvert i førsteomgangen. Det skuille han få rett i.

Storspill



Son og Tottenham fortsatte å skape trøbbel for vertene etter sjokkstarten. Etter 24 minutter spill snek en avslutning fra Christian Eriksen seg like utenfor Liverpool-målets lengste stolpe, men deretter begynte en skikkelig sjansekanonade i motsatt ende av Anfield-gresset.

Spurs-målvakt Paulo Gazzaniga måtte ta fram sitt ypperste da han avverget en stor dobbeltsjanse fra Mohamed Salah og Roberto Firmino i 27. spilleminutt. Og argentineren bakerst hos gjestene skulle få det enda hetere rundt ørene like etterpå.

Trent Alexander-Arnold sendte inn et frispark der Virgil van Dijk fikk avsluttet med hodet fra kort hold. Nederlenderens heading hadde kurs for nettet like under tverrliggeren, uten at Tottenhams keeper lot seg overliste.

Deretter fyrte Alexander-Arnold løs med et tungt skudd fra distanse, men Gazzaniga var der han skulle enda en gang.

Det enorme Liverpool-trykket roet seg noe ned i minuttene som gjensto før pause. En mye involvert Alexander-Arnold fikk en ny god mulighet på et frispark fra drøyt 20 meter. Forsøket gikk imidlertid i muren.

Også den andre omgangen starter forrykende og med Paulo Gazzaniga i en hovedrolle. Argentineren begynte omgangen med å avverge en Firmino-heading på målstreken. Like etterpå sendte Spurs storspillende sisteskanse i vei et fremragende utspill som fant Son i bakrommet bak Dejan Lovren.

Sørkoreaneren rundet Alisson perfekt før han i litt ubalanse skjøt hardt i tverrliggeren fra skrått hold.

- Vi ser at Lovren er mange hakk ned fra Joël Matip, og også Joe Gomez slik han spilte i deler av forrige sesong, påpekte Øyvind Alsaker.

Rødtrøyene slapp med skrekken på det som bare var Tottenhams tredje målsjanse, og skulle få en ny opptur få minutter etterpå.

Første på 1414 dager



Jordan Henderson var av alle spilleren som skulle greie å overliste Tottenhams «umulige» sisteskanse. Spurs-forsvaret mislyktes med å klarere unna ett innlegg fra Fabinho. Så traff Henderson muligens ballen med venstre legg, men skuddet var uansett ypperlig plassert forbi den utstrakte høyrearmen til Gazzaniga.

Liverpool-kapteinen har ikke for vane å score ofte, og har stort sett nøyd seg med én fulltreffer per sesong de siste åra. På Anfield hadde ikke Henderson sendt ballen i mål siden desember 2015 mot West Bromwich. Hele 1414 dager etter forrige fulltreffer på eget gress, fant den rutinerte midtbanespilleren fram en god anledning til å gjøre det igjen.

Etter 1-1 fortsatte Liverpool å trykke på for en avgjørende scoring. Firmino, Fabinho og salah kom alle til avslutninger, men ingen av dem var giftige nok til å overliste en såpass god målvakt foran bortelagets mål.

Det høye tempoet og vedvarende Liverpool-presset måtte naturlig nok dabbe litt av etter hvert som spillerne begynte å merke kjøret.

Da passet det ypperlig for Merseyside-klubben at Sadio Mané var kvikk nok til å være foran Serge Aurier to ganger på få sekunder inne i Tottenhams 16-meter. Spurs-backen fikk først satt inn en takling på ball, men Mané var raskest tilbake igjen på føttene. Aurier forsøkte å feie unna, men endte opp med å treffe motstanderen bak på beinet.

Mané gikk i gresset og dommer Anthony Taylor signaliserte for straffe. Mohamed Salah tok ansvaret fra krittmerket. Den egyptiske stjernen sendte inn ballen en liten meter til side for Gazzaniga, som valgte å bli stående midt i målet.

Utypisk for kampen, så overtok Spurs mye av ballinnehavet den gjenværende spilletida, men Mauricio Pochettino greide ikke å skape gode nok muligheter til å unngå sitt fjerde tap på ti ligakamper.