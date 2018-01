Liverpool-spiller Jon Flanagan sa seg skyldig i overfall

Møtte i retten etter å ha blitt arrestert like før jul.

Jon Flanagan sa seg skyldig i retten torsdag etter å ha blitt tiltalt for å ha overfalt kjæresten sin, Rachael Wall. Dette skal ha skjedd natt til 22. desember.

Overvåkningskameraer hadde plukket opp hendelsen, som skjedde ti på halv fire ved Duke Street i sentrum av Liverpool. Det kom frem i retten at både Flanagan og Wall var beruset.

Paret har vært sammen i 18 måneder, og det har tidligere ikke vært rapportert noen voldsepisoder i forholdet mellom de to.

Les mer: Spanske og engelske medier: - Coutinho nærmer seg Barcelona

Dommer Wendy Lloyd, som hadde fått en oppsummering av hendelsen som ble plukket opp av kameraene, poengterte også at Flanagan hadde angrepet Wall ved flere anledninger den kvelden.

På et tidspunkt skal 25-åringen også ha sparket til henne, skriver The Guardian.

Flanagan må møte i retten igjen 17. januar for straffeutmåling. Dommer Lloyd påpekte at Flanagan vil få en samfunnsstraff, hvilket betyr at han ikke må sone i fengsel, melder avisen.

Flanagan har ikke spilt for Liverpool i Premier League denne sesongen, men spilte hele kampen da da de rødkledde tapte 2-0 for Leicester i ligacupen i september.

Mest sett siste uken