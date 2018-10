Liverpool-spiller ute i opptil en måned

Liverpools James Milner pådro seg en hamstringskade mot Manchester City og vil være ute av spill i rundt en måned, skriver engelske medier.

Milner gikk av banen etter 29 minutter i søndagens kamp mot Manchester City. Han har storspilt for rødtrøyene denne sesongen og har blant annet notert seg for ett mål og to målgivende pasninger.

Liverpool ligger på tredjeplass i Premier League. Kun målforskjellen skiller laget fra Manchester City og Chelsea på plassene over.

