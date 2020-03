Liverpool stiller vaktmannskapet til rådighet for matbutikker

Kampstopp i engelsk fotball gjør at Liverpool ikke har særlig behov for kampvaktene sine for tiden. Nå får lokale matbutikker dra nytte av dem.

Kampvaktene skal sikre at kunder ikke hamstrer som følge av den pågående viruspandemien. I tillegg vil vaktene assistere eldre, være parkeringsvakter og bistå med andre relevante oppgaver. Les også: Hvite løgner, redningsaksjoner og en berømt elendig corner: Dette er historien om Iago Aspas – De er virkelig de beste i bransjen. De vil med glede hjelpe dere på hvilken måte som du måtte anse som passende og trygg i deres lokaler, skriver klubbdirektør Peter Moore i sin oppfordring til matbutikkene på Merseyside. Les også: Potensiell gullfeiring ble til viruskaos for Liverpool Britiske matbutikker har rapportert om kunder i panikk som hamster mat og andre varer den siste tiden. LIVE: Koronaviruset gir massive konsekvenser for idretten Liverpool leder Premier League suverent når det gjenstår ni runder. Klubben kan ta sitt første ligamesterskap på 30 år. (©NTB)