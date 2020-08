Liverpool-stjerne ble årets unge spiller

Liverpool-forsvarer Trent Alexander-Arnold er kåret til årets unge spiller i Premier League.

Det opplyser Premier League-ledelsen på sine nettsider fredag.

21-åringen er stemt fram som vinner av fansen samt et utvlagt ekspertpanel. For å være aktuell for prisen må de aktuelle spillerne ha vært 23 år eller yngre ved starten av 2019/20-sesongen.

Alexander-Arnold var en viktig brikke på veien mot Liverpools etterlengtede seriemesterskap. Høyrebacken sto bak fire scoringer og 13 målgivende pasninger.

I tillegg bidro han til at seriemesterne holdt nullen i 12 av 38 kamper.

I alt åtte spillere var med i kampen om å bli årets unge spiller.

Tidligere denne uken fikk Tottenham-profilen Son Heung-min prisen for sesongens mål. Sørkoreaneren formidable soloraid mot Burnley ble stemt fram som vinner.

