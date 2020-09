Liverpool-stjerne skal være på vei bort: - Jeg skjønner ikke hvorfor

Tidligere Premier League-spillere uenige angående Liverpools påståtte endringer på midtbanen.

Georginio Wijnaldum er inne i sitt siste kontraktsår i Liverpool, og nå melder flere troverdige kilder at Barcelona er ute etter nederlenderen.

Fabrizio Romano, som jobber for Sky Italia og The Guardian, hevder La Liga-klubben allerede har tatt kontakt med spillerens agent og vil trolig legge inn et bud innen kort tid.

Samtidig kobles Liverpool til Bayern Münchens Thiago Alcantara, og den spanske landslagsspilleren pekes ut som en direkte erstatter for Wijnaldum.

Sky Bet har nå satt oddsen for at Wijnaldum spiller for Barcelona når overgangsvinduet stenger til så lite som 1,20.

- Et stort tap for Liverpool

I engelske Talksport diskuterer nå de tidligere Premier League-spillerne Darren Ambrose og Darren Bent Liverpools påståtte handel.

- Jeg tror det er et stort tap for Liverpool. Han spilte alle Premier League-kampene forrige sesong, bortsett fra én. Folk snakker om at Firmino får det til å klikke på topp - Wijnaldum får det til å klikke på midten slik jeg ser det. Det er han og Henderson, sier Ambrose.

- Det er en god overgang for ham å gå til Barcelona, men et stort tap for Liverpool, mener Ambrose, som har en fortid i Newcastle og Crystal Palace.

Darren Bent mener på sin side at Thiago vil gå rett inn og fylle det eventuelle tomrommet etter Wijnaldum på Liverpools midtbane.

- Jeg liker Wijnaldum godt, men hvis de erstatter ham med Thiago, så liker jeg det. Jeg mener det er et steg opp. Det jeg ikke forstår er hvorfor det tar så lang tid. Jeg forstår ikke hvorfor det ikke er flere klubber ut etter Thiago. Hver gang han spiller, imponerer han meg veldig, sier Bent.

Ambrose står imidlertid på sitt og mener det vil ta tid for Thiago å finne seg til rette på Anfield, mens i Wijnaldum vet Liverpool hva de får.

- Personlig mener jeg at det ikke er et steg opp. Jeg tror det er et steg til siden, maks. Thiago må nå gå inn og passe inn umiddelbart i et mesterlag. De har en spiller i den posisjonen som har bevist hva han er god for. Jeg forstår ikke hvorfor de gjør det, sier Ambrose.

ENDRINGER I STALLEN: Mye kan tyde på at Jürgen Klopp gjør endringer på midtbanen sin inn mot kommende sesong. Foto: Matthias Schrader (AP)

Liverpool serieåpner hjemme mot Leeds United førstkommende lørdag - med eller uten Georginio Wijnaldum.