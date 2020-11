Liverpool-stjernen Trent Alexander-Arnold reagerer: - Det er urettferdig!

Trent Alexander-Arnold (22) reagerer på hva Premier League-spillerne utsettes for denne sesongen.

Alexander-Arnold skulle nå forberedt seg til lørdagens møte med Brighton i Premier League, men Liverpool-backen er i stedet satt ut av spill med skade.

Det er også forsvarskollegaene Virgil van Dijk og Joe Gomez, i tillegg til blant andre Thiago Alcantara, Naby Keita og Alex Oxlade Chamberlain.

Ifølge Physiorooms oversikt over skadde Premier League-spillere, er åtte Liverpool-spillere skadd eller usikre til helgens kamp. Manchester United har ni mann på samme liste, mens Arsenal har flest med ti.

- Ikke rettferdig

Alexander-Arnold er ikke i tvil om hvorfor og retter i et ferskt intervju med The Mirror krass kritikk mot de ansvarlige for kampprogrammet i Premier League.

- Vi blir betalt for å spille fotball, så vi kan ikke klage over at vi må spille kamper, men vi må tenke på kroppene våre også. Det er ikke riktig å utsette menneskekroppen for så mye intensitet, sier Liverpool-backen til avisen.

Bakgrunnen for det tette kampprogrammet i årets sesong er at den kom i gang en måned senere enn normalt fordi forrige sesong ble forskjøvet som følge av spillestopp på grunn av korona i vår.

- Se på maratonløpere, folk som løper triatlon og syklistene i Tour de France. De trener så lenge for å konkurrere med så kort mellomrom mellom konkurransene. Kroppene våre er ikke trent for å gjøre det. Når 90 minutter er nedlagt, må du restituere. Når du blir bedt om å gjøre det så fort, er det ikke rettferdig, og menneskekroppen kan ikke håndtere det, sier Alexander-Arnold.

- Det skadet mange spillere

Liverpool-stjernen mener sommerens tette kampprogram etter vårens pause ikke var gunstig for spillerne.

- Under en tre måneder lang nedstenging må du prøve å holde deg i så god form som mulig. Vi hadde fire-fem økter i uken, uten å vite når vi skulle tilbake på banen. Å gå rett inn i kamper skadet mange spillere som manglet grunnlaget, sier Alexander-Arnold.

Han mener de mange kne-, ankel- og leddskadene i Premier League skyldes slitasje.

- Det er fordi du er sliten og når du lander, klarer du ikke helt å sette beinet i riktig posisjon. Du har ikke energi til å absorbere hoppet eller landingen. Jeg tror jeg hadde tre-fire treninger før jeg spilte 80 minutter og derfra var det rett ut i en ny sesong.

Liverpool tar imot Brighton på Anfield 13.30 lørdag.

