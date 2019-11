Liverpool-stjernens milepæl: – En drøm går i oppfyllelse

21 år gammel står Trent Alexander Arnold foran sin 100. kamp mot Liverpool. Manager Jürgen Klopp beskriver unggutten som «sensasjonell».

Kommer høyrebacken på banen mot Aston Villa lørdag runder han milepælen. Jubileumskampen finner i så fall sted litt over tre år etter at han fikk sin debut for Anfield-klubbens førstelag mot Tottenham.

Siden den gang har 21-åringen blant annet spilt to europeiske finaler, og i forrige måned ble han nominert til den prestisjetunge Gullballen.

Så langt har han spilt flere kamper for Liverpool enn idolet Steven Gerrard hadde gjort på samme tid.

– Det er en drøm, du tenker ikke at du skal spille 100 kamper for Liverpool, sier Arnold i et intervju med lokalavisen Liverpool Echo.

Forbilde

21-åringen er den første til å innrømme at karrieren har skutt fart på en måte han ikke hadde sett for seg.

– Du tenker ikke at det skal skje på denne måten, og du tenker heller ikke at det skal skje så fort. Når jeg tenker tilbake, husker jeg ikke alle kampene, men det har vært tre fantastiske år, sier han.

Alexander Arnold sier målet er å spille så mange kamper som mulig og nærme seg kampantallet til store stjerner som Gerard og Carragher.

– Forhåpentligvis er det mange flere kamper i vente. Det er selvsagt viktig for meg at jeg nå er rundt det samme antallet som Gerard og Carragher hadde (på samme tid), fordi jeg ønsket å være dem da jeg vokste opp. Det er en stolt ting for meg å høre slikt, sier 21-åringen i intervjuet med lokalavisen.

Carragher og Gerard endte henholdsvis på 737 og 710 kamper i den røde trøya.

Lys framtid

Manager Jürgen Klopp trekker fram backens posisjon som forbilde foran jubileumskampen.

– Han er en fantastiske rollemodell, og måten han takler akkurat den rollen på er sensasjonell. Han er avslappet, men føler ansvaret likevel. Det er en fornøyelse å jobbe med han. For å være ærlig er det det beste jeg kan si om en spiller, sa tyskeren da han møtte pressen fredag.

Klopp er full av beundring over måten eleven har løst oppgavene på de siste tre årene.

– Da han spilte sin første kamp, sa han at det var bra og fantastisk, men at det ikke handlet om å spille én kamp, men heller 100. Nå kan vi snakke om det, og det var ikke mange dårlige blant de 100 kampene, sa tyskeren.

Liverpool er klar på at dersom Trent Alexander Arnold holder seg frisk og skadefri er framtiden lys for både ham og klubben.

