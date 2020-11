Liverpool-stopper Joe Gomez operert for sin kneskade

Omfanget av skaden han pådro seg på landslagstrening er klart.

Joe Gomez skadet seg på trening med det engelske landslaget onsdag og midtstopperen ble sendt rett hjem til Liverpool for ytterligere undersøkelser.

Torsdag bekrefter Liverpool i en pressemelding at 23-åringen har gjennomgått en operasjon av en sene i det venstre kneet.

Operasjonen omtales som suksessfull, og det skal ikke være skade på noen leddbånd i Gomez' kne.

Merseyside-klubben vil ikke sette en dato for når midtstopperen er tilbake, men skriver at landslagsspilleren sannsynligvis mister store deler av sesongen.

Det gjør at skadekrisen går fra vondt til verre for Jürgen Klopp. Fra før er også midtstopper Virgil van Dijk langtidsskadet, mens Trent Alexander-Arnold også er ute i rundt fire uker. I tillegg er Fabinho skadet.

Det er imidlertid ventet at midtbanespilleren, som kan spille midtstopper, er tilbake etter landslagsperioden.

Per nå er Joel Matip den eneste friske seniorstopperen i Liverpool-troppen, mens også unggutten Rhys Williams og noe urutinerte Nat Phillips er tilgjengelig.

Lagkompis: - Store smerter

Når det gjelder Joe Gomez har han en lang historie med skader og det ble tidlig fryktet at han ville være ute resten av sesongen da han skadet seg onsdag.

Ifølge landslagskollega Nick Pope kom skaden litt ut av det blå for Gomez.

- Han forsøkte på en pasning eller en bevegelse, uten at det var noen i nærheten av ham, og endte opp med å bli liggende nede. Det så ut til at han hadde store smerter, sier keeperen ifølge The Mirror.

- Det å se Joe oppleve noe slikt og se hvor mye smerter han hadde, var vanskelig for både meg og de andre på laget, sier Pope videre.

Southgate: - Gjorde det vi kunne

England-trener Gareth Southgate sier at det som skjedde med Liverpool-stopperen er det verste som kan skje en landslagstrener.

- Du låner spillere fra klubbene og så skjer noe slikt. Du føler et ansvar og du ser på hva du har gjort, men i dette tilfellet var det ikke noe vi kunne gjort annerledes.

- Det var ubehagelig å se ham med så store smerter. Det var ingen andre rundt ham da det skjedde og jeg likte ikke måten det skjedde på, sier Southgate.

Joe Gomez ble hentet fra Charlton til Liverpool i 2015 og har under Jürgen Klopps ledelse etablert seg som en viktig brikke i Liverpools forsvar.

Etter landslagsperioden spiller de røde fra Merseyside mot Leicester hjemme på Anfield som første kamp, før møter med Atalanta og Brighton venter.

