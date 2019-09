Liverpool stormer videre i Premier League etter seier mot Chelsea

De røde fra Merseyside har vunnet seks av seks kamper denne sesongen.

CHELSEA - LIVERPOOL 1-2:

Liverpool var ubeseiret i ligaen før søndagens kamp mot Chelsea på Stamford Bridge og fikk en drømmestart på møtet med londonlaget etter et kvarters spill.

LES OGSÅ: Ny skuffelse for Solskjær og United

Trent Alexander-Arnold sendte gjestene i føringen. Roberto Firmino ordnet Liverpools andre før pause og det så ut til at Jürgen Klopps menn hadde kontroll.

Forbannet Klopp



20 minutter før slutt skapte imidlertid Ngolo Kante ny spenning i kampen med en herlig enkeltmannsprestasjon. Dermed ble det en nervepirrende avslutning.

Ifølge BBC-reporter Phil McNulty, som fulgte kampen for den britiske statskanalen, skal Liverpool-manager Klopp ha vært rasende rett i forkant av reduseringen.

- Liverpool er i kontroll, men manager Jürgen Klopp er ingen glad mann nede i den tekniske sonen. Han har opphetede diskusjoner med Frank Lampard, fjerdedommer Kevin Friend og flere andre der nede. De av spillerne hans som har kommet i nærheten av ham, har også fått høre det, skrev McNulty underveis i kampen.

Det kunne med andre ord tenkes at Klopp skjønte hva som var i ferd med å skje, for kun minutter etter at BBC rapportere om dette, kom Ngolo Kantes redusering.

Liverpool dro likevel de tre poengene i land og står nå med full pott - 18 poeng - etter de seks første kampene denne sesongen. Chelsea blir stående med 8 poeng.

Frisparkperle

15 minutter var spilt da Liverpool fikk frispark i god posisjon. Trent Alexander-Arnold, Jordan Henderson og Mohamed Salah stilte seg alle opp. Chelsea-spillerne ventet nok at det ville komme et direkte skudd, men Liverpool kjørte en smart variant der ballen ble trillet litt til side før Alexander-Arnold kunne knalle til. Ungguttens avslutning suste inn i det lengste hjørnet bak en sjanseløs Kepa.

En vakker scoring av Liverpools høyreback og gjestene var i føringen.

Før scoringen hadde Chelsea hatt noen farligheter, men møtt veggen i Virgil van Dijk. Nederlenderen ryddet på strålende vis opp bak der ved et par anledninger.

Etter 23 minutter fikk Chelsea en glimrende mulighet til å utligne da Tammy Abraham ble spilt alene med Liverpool-keeper Adrian. Chelsea-toppscoreren løp seg fri, men den spanske burvokteren vartet opp med en meget god redning.

VAR-skuffelse

Kort tid etter så det ut til å ha lyktes for de blå. Willian ble spilt fri på lekkert vis og slo inn mot Abraham i boksen. Spissens avslutning ble mesterlig stoppet av Adrian. Deretter fulgte litt klabb og babb inne i boksen, før Cesar Azpilicueta til slutt fikk kranglet ballen i nettet. Chelsea-spillerne jublet, men den jublene stilnet brått.

En VAR-sjekk avslørte offside i forkant og dermed ble målet annullert.

I stedet var det Liverpool som skulle doble ledelsen rett etter, Andy Robertson fant Roberto Firmino med et innlegg og brassen stanget inn Liverpools andre.

Chelsea-bytter



Etter 39 minutter var Mohamed Salah på farten. Egypteren dro seg innover i feltet på sedvanlig vis. Avslutningen ble imidlertid blokkert av Andreas Christensen.

Det hjalp ikke på for Chelsea at to av lagets forsvarsspillere måtte ut i løpet av første omgang. Først gikk Emerson ut og Marcos Alonso kom inn. Mot slutten av omgangen måtte også danske Christensen ut. Inn i midtforsvaret kom Kurt Zouma.

Adrian leverte et par meget habile redninger i løpet av første omgang, men rett før pause var han litt slepphendt etter et innlegg fra Marcos Alonso. Liverpool-keeperen var imidlertid først på sin egen retur og fikk kontroll på situasjonen.

Lik etter blåste dommeren for pause i en så langt innholdsrik kamp.

Kantes drømmetreff



Liverpool fortsatte å pøse på etter pause. Kort tid etter sidebytte kom Roberto Firmino til en god avslutning. Kepa måtte ut i strekk for å stoppe ballen.

Så kombinerte Fabinho og Alexander-Arnold fint på kanten. Innlegget var farlig, men Liverpool ble avvinket for det som må ha vært en svært marginal offside.

Chelsea så litt rystet ut innledningsvis i andre omgang. Etter rundt 60 minutter skapte imidlertid de blå flere gode sjanser. Først slo Azpilicueta inn foran mål, men Joel Matip fikk forstyrret Abraham nok til at det ikke ble scoring. Den påfølgende corneren havnet etter hvert ute hos Ngolo Kante, som klinket til - like utenfor.

I likhet med første omgang ble også den andre en underholdene affære. Spillet bølget mye fram og tilbake, og begge lag hadde gode sjanser. Etter 70 minutter var det Chelseas tur til å få noe å juble for. Ngolo Kante gjorde det meste på egenhånd da han stormet inn i feltet og limte ballen opp i krysset med en herlig skuddteknikk.

Jaktet utligning



Dermed var det full fyr i kampen igjen.

Chelsea fikk fornyet tro på det hele etter reduseringen og i det 88. minutt var innbytter Michy Batshuayi nær ved å stange inn utligningen, men Liverpool slapp med skrekken da ballen gikk en halvmeter til side for mål.

Til slutt for et massivt press de siste minuttene klarte Liverpool å ri av stormen.