Liverpool-talent avslører spesiell El-Hadji Diouf-episode: Nachspiel før trening

Liverpool-talent forteller om spesiell episode.

Få spillere har klart å gjøre seg så upopulær i en fotballklubb som det El-Hadji Diouf har maktet i Liverpool.

Til tross for at at senegaleseren kun tilbragte tre sesonger på Anfield, er det spesielt kommentarene mot klubben - og klubblegender i ettertid som har gjort det vanskelig for Liverpool-supporterne å trykke spilleren til sitt bryst.

Nachspiel timer før trening

Nå forteller tidligere Liverpool-talent, Jon Otsemobor, om en pussig hendelse med den daværende spissen.

Nemlig bare timer før de skulle på trening, møtte Diouf uanmeldt opp på døra til Otsemobor med ti damer - klare for nachspiel.

- Når en eldre spiller i troppen ønsker noe fra deg, så føler du deg nødt til å levere. Jeg var fortsatt ung, og jeg var skuffet over at han brukte vennskapet mitt på den måten. Hvis han hadde trengt et sted å bo, javel, men jeg kan ikke ha fester for forskjellige mennesker som kom flyvende inn til landet hver helg, forteller Otsemobor til Liverpool Echo.

Det daværende Liverpool-talentet legger til at han følte seg brukt i situasjonen.

I AKSJON: Jon Otsemobor (høyre) jubler for nettkjenning for Milton Keyes. Foto: Nick Potts (Pa Photos)

Til tross for harde ord fra Steven Gerrard i hans selvbiografi, og Jamie Carraghers harde dom («den verste medspilleren jeg hadde i Liverpool»), er ikke Otsemobor like kritisk mot Diouf i ettertid.

- Bortsett fra den hendelsen, så hadde jeg ingen problemer med han. Jeg vet at det var en del i garderoben som følte det annerledes. Han kunne kanskje virke arragont til tider, men han var en god fotballspiller, sier den nå pensjonerte fotballspilleren.

Det ble aldri noen stor Liverpool-karriere for Otsemobor, som etter utlån til Hull, Bolton og Crewe Alexandra, forsøkte lykken i flere klubber. I 2014 la han skoene på hylla for godt, etter et utlån fra Milton Keynes til Tranmere Rovers.

- Han var ingenting

I et intervju i 2016 skapte Diouf virkelig rabalder da han langet ut mot klubblegende Steven Gerrard.

- Folk fortalte meg da jeg kom til Liverpool at det er visse spillere du ikke rører, men jeg rørte dem, fortalte Diouf til den franske TV-kanalen SFR Sport 1.

I sin bok som kom ut i 2015 skrev Gerrard at han ikke anså Diouf som en person brydde seg hverken om fotball eller om Liverpool. Selv om Diouf er enig i at han ikke brydde seg like mye om Liverpool så tror han at Gerrard sa de tingene av en grunn.

DÅRLIG STEMNING: Steven Gerrard og El-Hadji Diouf med en hyggelig passiar i møtet mellom Liverpool og Blackburn. Foto: Tim Hales (AP)

- Han sier det fordi jeg ikke var redd for ham. Alle så opp til Steven Gerrard i England, men når jeg kom viste jeg ham at han var ingenting, fortalte Diouf.

Den tidligere Arsenal- og Chelsea-spilleren Emmanuel Petit passet på å understreke at Gerrard er en tidligere Champions League-vinner, men til liten overbevisning.

- Jeg snakker om EM og VM. Jeg må respektere deg (Petit), jeg må respektere Zinédine Zidane, fordi dere vant VM. Jeg respekterer spilleren Steven Gerrard. Stor spiller. Men som menneske har jeg ingen respekt for ham, sa Diouf da.

Diouf var også innom en rekke klubber før han la skoene på hylla i 2005.

Etter Liverpool ventet opphold i Bolton, Sunderland og Blackburn, før det ble et utlån til Rangers.

Diouf avsluttet så karrieren i Malaysiske Sabah FA.