Liverpool-talent klar for Wolverhampton

Den 18 år gamle høyrebacken Ki-Jana Hoever skifter beite fra Liverpool til Wolverhampton. Alt tyder på at Diogo Jota snart går motsatt vei.

Overgangen til Jota er bare en bekreftelse unna, men på Wolverhamptons hjemmesider bekrefter klubben at Hoever skal ikle seg deres oransje drakter.

18-åringen fikk sin debut for Liverpool mot nettopp Wolverhampton i en FA-cup-kamp i Januar 2019, men har enda ikke debutert i Premier League.

Det har Jota, som på sine 67 kamper for Wolverhampton i Premier League står med 16 mål. Det er nok til at Liverpool angivelig skal være villig til å bla opp over 450 millioner kroner for den Portugisiske landslagsspilleren.

Overgangen ble nærmest bekreftet av Wolverhamptons trener Nuno Espírito Santo lørdag.

– Liverpool kommer til å få en god spiller og god gutt, sier Espírito Santo ifølge blant annet Goal.

(©NTB)