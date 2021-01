Liverpool tapte storkampen, og Klopp innrømmet feil: - Det skulle aldri ha skjedd

Manchester United gjorde nok til å avansere i FA-cupen mot rivalen Liverpool, og nå innrømmer Jürgen Klopp lagets feil som kan ha kostet de seieren.

Nok en gang ble Bruno Fernandes tungen på vektskålen for Ole Gunnar Solskjærs menn.

Portugiseren kom inn i andreomgang, og satt inn 3-2 kvarteret før slutt. Han forlenget dermed Liverpools svake form.

- Det er ikke det vi ønsket, så akkurat nå er det frustrerende. Vi scoret to ganger og det er bra, men de scoret tre, sa Jürgen Klopp til Sky Sports etter tapet.

- Det skal ikke skje

Tyskerens mannskap er inne i en meget tøff periode, og Klopp måtte innrømme at feilene de gjorde kostet de seieren.

- På deres første scoring hadde vi ikke noe beskyttelse, og ønsket det for mye. Slike ting skal ikke skje. Vi hadde for mange spillere på feil side av ballen.

Tapet betyr at Liverpool står med én seier på de siste 15 oppgjørene på Old Trafford, hvor resten er fire uavgjort og ti tap. De røde fra Manchester slo ut laget fra Merseyside for tiende gang i FA-cupens historie, som er flere enn noen andre lag.

- Det var noen feil på scoringene. Hvis du vil vinne må man være på topp, og det var vi ikke i dag, fortsetter Klopp.

Svak periode

Mohamed Salah scoret målene for gjestene, mens Mason Greenwood og Marcus Rashford hjalp Manchester United til videre avansement i FA-cupen.

- Hvis du er i en situasjon du ikke liker, så må man ta steg for komme seg ut av den, sa en klar Klopp.

Og fortsetter:

- Vi har gjort alt riktig de siste årene, men nå har vi gjort våre feil. Det er ikke noe poeng å bekymre seg for oss, som gruppe står vi sammen og vi skal løse dette sammen. Jeg så ikke mangel på selvtillit i dag, så vi trenger bare å vinne fotballkamper.

Allerede på torsdag tar Liverpool turen til Tottenham Hotspur Stadium for å prøve og vende på den vonde trenden de er inne i.

