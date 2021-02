Liverpool tilbake på vinnersporet etter 2-0-seier over tabelljumbo Sheffield United

Etter en målløs førsteomgang slo Liverpool til etter hvilen og sikret en etterlengtet seier.

SHEFFIELD UNITED - LIVERPOOL 0-2:

Fire strake ligatap var fasit for Liverpool før søndagens oppgjør, men etter 2-0-seier over Sheffield United er Jürgen Klopp og Co. tilbake på vinnersporet.

Curtis Jones og Roberto Firmino tegnet seg på scoringslisten for gjestene, og spesielt sistnevnte ble hyllet for arbeidet i forkant av sin scoring.

Den brasilianske spissen driblet seg forbi et par mann, kombinerte med Sadio Mané, før han tråklet seg videre inn i feltet og fyrte av via en forsvarer og inn.

- Det er jo helt rått det han driver med. Kunne ha spilt fotball i en gammel telefonkiosk, kommenterte Peder Mørtvedt for TV 2 etter scoringen.

- Firmino svarer på kritikken. Fine driblinger - så litt flaks, skrev Morten Langli på Twitter.

Jones: - Dette var for deg

Etter kampen dediserer kampens første målscorer Jones sitt mål til Alisson Beckers far, som tragisk gikk bort i en drukningsulykke tidligere denne uken.

- Det har vært en vanskelig tid for meg og resten av laget. Dette målet er for Allys far. Hvis han ser dette, så var dette for deg bror, sier Jones til Sky Sports etter kampen.

Han uttrykker seg imidlertid godt fornøyd med lagets prestasjoner søndag kveld.

- Det var en god opptreden av laget. Jeg er glad for at vi fikk poengene og at vi gå for det igjen.

Store Liverpool-muligheter

Den første omgangen bar først og fremst preg av flere gode muligheter for Liverpool, men gang på gang sto Aaron Ramsdale i Sheffield United-buret i veien.

- Aaron Ramsdale har spilt sin livs omgang på Bramall Lane, mente blant annet TV 2-kommentator Peder Mørtvedt da lagene gikk inn til pause.

For allerede etter ti minutter var plutselig Firmino alene gjennom med Ramsdale, men brasilianeren klarte ikke å overliste Sheffield United-målvakten.

Senere i den første omgangen kom også Salah, Trent Alexander-Arnold og Georginio Wijnaldum til gode muligheter, men Ramsdale sto mesterlig for vertene.

35 minutter ut i kampen trodde hjemmelaget at de var i ledelsen etter at Ozan Kabak hadde satt ballen i eget mål. Liverpool-stopperen ble imidlertid hardt presset av en Oli McBurnie som var i offside da ballen ble spilt gjennom.

Dermed gikk lagene inn til pause på stillingen 0-0.

Slo til etter pause

Etter hvilen satt den imidlertid umiddelbart for gjestene. Ballen havnet hos Jones ut på elleve meter som banken ballen forbi Ramsdale.

Senere i andre omgang økte Firmino ledelsen etter å ha driblet store deler av Sheffield United-forsvaret.

Dermed kan Jürgen Klopp juble for tre etterlengtede poeng. Liverpool beholder sjetteplassen, men ligger kun syv poeng bak Manchester United som ligger som nummer to.

Sheffield United forblir på bunnen av tabellen etter nok et tap.

