Liverpool tjener enorme beløp etter suksessesongen

Merseyside-klubben sikret seg store summer etter en sesong som endte med Champions League-triumf.

For første gang har en fotballklubb passert 250 millioner pund i inntekt iløpet av en sesong. Liverpool har denne sesongen innkassert over 2,5 milliarder norske kroner etter triumf i Champions League, og en andreplass i Premier League, ifølge den engelske avisen The Mirror.

Til tross for at Manchester City sikret seg seriemesterskapet var det Liverpool som ble vist mest på tv. Merseyside-klubbens ble vist tre ganger (29) mer enn Manchester City (26) på tv i England.

Store summer

Det er godt kjent at det er store summer involvert når de engelske klubbene vises på tv. Liverpool sikret seg 152,43 millinoer pund, nesten 1,7 milliarder norske kroner etter dagens kurs, i tv-inntekter denne sesongen.

Etter Champions League-triumfen mot Tottenham, kunne klubben legge til 98,5 millioner pund ekstra på kontoen.

Fenway Sports Group som eier Liverpool skal med det ha tjent over 250 millioner pund totalt som følge av klubbens suksessesong, ifølge The Mirror.

Gullvinner Manchester City hadde 150,9 millioner pund i tv- og kommersielle inntekter, til sammenlikning hadde Huddersfield minst inntekter av de 20 lagene i Premier League. Nedrykkslaget hadde 96,6 millioner pund i inntekter i den nylig avsluttede seosngen, ifølge tall publisert av Premier League.

Ny kontrakt

Som følge av økte inntekter kan det også dryppe litt på de involverte. Liverpool skal ønske å forlenge kontrakten med trener-Jürgen Klopp.

- Jürgen er en fantastisk trener, men like viktig er han en ydmyk og omsorgsfull mann som er glad fordi han vet hva dette betyr for våre supportere, sier klubbens ledertrio John Henry, Tom Werner og Michael Gordon, ifølge The Mirror.

Eierne skal ønske å forlenge tyskerens kontrakt utover 2022. Klopps kontrakt er i dag verdt 7 millioner pund i året og det er grunn til å tro at managerens verdi har økt noe etter 28/2019-sesongen.

- Jeg tror du vet hva vi tenker om ham. Vi har allerede forlenget kontrakten hans en gang tidligere, sier Werner ifølge Liverpool Echo.