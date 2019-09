Liverpool tok tre enkle poeng mot Newcastle, og VAR-diskusjonen fortsetter

Newcastle åpnet sterkt, men Liverpool slo knallhardt tilbake.

LIVERPOOL - NEWCASTLE 3-1

Det ble en fartsfylt ettermiddag på Anfield, hvor et tidlig Newcastle-mål la grunnlaget for et spennende oppgjør.

Igjen ble VAR et samtaleemne, noe vi har blitt vant til i Premier League denne sesongen. Liverpool tok tidlig kontroll over banespillet, men det var Newcastle som kom best i gang på Anfield.

- Han gjør livet vanskelig for alle forsvarsspillere

Liverpool kom først ordentlig i gang mot Newcastle da Firmino ble byttet inn for en skadet Origi, og etter kampslutt var kaptein Virgil van Dijk full av lovord om den brasilianske eleganten.

- Han er en veldig viktig spiller for oss. Jeg vet selv hvor vanskelig det er for en forsvarsspiller når spilleren dropper dypere i banen, og han gjør livet vanskelig for alle forsvarsspillere i verden nå. Han er så god - og jeg er veldig glad han er på mitt lag!

Jetro Willems, en av bortelagets beste spillere, var selvfølgelig skuffet over hvordan laget hans tapte poeng på Anfield.

- Det er skuffende fordi vi gjorde to tabber i kampen, og det førte til to baklengsmål for vår del. Hvis du gir Liverpool sånne muligheter, så blir det farlig. Vi har spilt noen tøffe kamper, og vi gjør det ikke dårlig. Vi må bare fortsette med det vi gjør, det er det som er viktig, sa Newcastle-spilleren til BBC.

Manè-dobbel og VAR-diskusjon

Etter syv minutter havnet ballen ute på kanten hos Jetro Willems, som brukte få berøringer for å legge ballen over på høyre fot - og regelrett hamret ballen opp i det lengste krysset for Adrian.

Ikke mange minuttene senere forsøkte Alex Oxlade-Chamberlain seg med et skudd fra avstand, men ballen gikk greit til side for mål. Midtbanespilleren hadde for øvrig ikke startet et oppgjør på Anfield på 508 dager før lørdagens oppgjør mot Newcastle, men så frisk ut i åpningsminuttene.

Newcastles scoring ga laget flust med selvtillit, og bortelaget gjorde det svært vanskelig for Liverpool å trenge gjennom den defensive blokka. Det ble mye trilling på tvers i banen, men når hjemmelaget først fikk spilt seg rundt på kantene og kommet til innlegg så ble det straks farligere.

Etter 28 minutter fikk nettopp Andrew Robertson ballen på kanten, og fikk etter litt spilt ballen inn i boksen til Sadio Manè, som på ingen måte ville være dårligere enn Willems tidligere i omgangen.

ENDRET KAMPBILDET: Roberto Firmino var stor mot Newcastle. Foto: Jason Cairnduff (Reuters)

Senegaleserens avslutning i det lengste krysset sto det høy klasse over - og med det var lagene like langt på 1-1. Det er heller ikke feil å påstå at det var rettferdig med kamputviklingen i bakhodet.

Like i forkant av målet mente Liverpool seg snytt for straffe i det Lascelles rev ned Joel Matip i egen boks. Situasjonen så ved første øyekast ganske klar ut, men dommer Marriner vinket det videre. Heller ikke VAR tok aksjon, selv om reprisene viste at det ville vært fullt mulig å blåse straffespark i den situasjonen.

Nå har spilleren 20 mål på de 21 siste Premier League-kampene han har startet på Anfield, noe som må sies å være over godkjent levert.

Jürgen Klopp overrasket med laguttaket, hvor Origi fikk tillit på topp - og Roberto Firmino var forvist til benken. Etter 36 minutter skulle dog rollene byttes, da Origi måtte ut med det som kunne minne om en lyskestrekk.

Det skulle gi resultater etter bare to minutter.

Firmino snappet ballenfra en uoppmerksom Atsu og sendte avgårde en smart stikker mot Manè. Newcastle-keeper Martin Dúbravka var først på ballen, men klarte ikke å holde den fast, og dermed fikk Manè en enkel jobb med å sette inn sitt andre mål for dagen.

Liverpool så rett og slett både ett og to hakk bedre ut med Firmino på banen, og gikk fortjent i garderoben med ledelsen i behold - til tross for at bortelaget tidvis utfordret Champions League-vinnerne.

- Hadde denne omgangen vært under Rafa Benitez, så hadde vi hyllet det. Problemet til Steve Bruce er at laget hans gjør individuelle feil, mente Gary Neville i TV 2-studioet.

Liverpool-dominans etter hvilen

Newcastle var laget som startet best eter hvilen, og hadde Emil Krafth hatt litt bedre tid til å tilrettelegge skuddet sitt bare to minutter ut i omgangen, kunne det blitt farlig for Adrian i Liverpool-målet.

Skufforsøket til Gini Wijlnaldum minuttet senere var av det frekkere slaget, men volleyen gikk like over treverket. Nevnte Krafth fikk en enda bedre mulighet drøye ti minutter ut i omgangen, men svenskens skuddforsøk gikk langt opp på rad z et sted.

En time ut i oppgjøret kom Robertson seg til en eventyrlig mulighet, men Dubravka gjorde seg stor i målet og fikk akkurat ballen ut til hjørnespark.

Liverpool tok for alvor over kampen utover i kampens andre omgang, og det gikk stadig lenger mellom hver gang Newcastle yppet seg på Liverpools banehalvdel. Når de først kom seg et stykke opp i banen, var Virgil van Dijk, Matip eller Fabinho der for å avverge situasjonen.

Og 72 minutter ut i oppgjøret kom det som måtte komme i denne kampen.

Salah spilte vegg med Firmino, som leverte ballen tilbake på lekreste vis - og alene med Dubravka gjorde egypteren absolutt ingen feil - og punkterte med det kampen på Anfield.

- Salah og Mane, fenomenale spillere. Men Roberto Firmino! For et geni. Har dobbel fotballhjerne, skriver Lars Tjærnås om brasilianerens oppvisning mot Newcastle.

Resten av oppgjøret skulle for alvor handle om Liverpool, som på dette tidspunktet hadde mer enn god kontroll på tingenes tilstand.

Fem minutter før full tid fikk Salah nok en god mulighet til å øke ledelsen, etter nok en vanvittig pasning fra sin angrepskollega Firmino.

- Han er helt ellevill, Firmino! Når man trodde man hadde sett alt, sa kommentator Endre Olav Osnes hos TV2.

Firmino kunne notert seg for nok en målgivende minuttet senere, men situasjonen ble avblåst for offside. Flere mål ble det ikke denne ettermiddagen på Anfield, og Liverpool beholder dermed tabelltoppen også denne runden.