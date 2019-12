Liverpool tok tre nye poeng med sliteseier mot Wolverhampton

Liverpool hadde marginene på sin side da Wolverhampton ble slått 1-0 på hjemmebane søndag. Sadio Mané scoret kampens eneste mål.

Serielederen fikk det tøft hjemme mot et noe reservepreget Wolverhampton, men klarte til slutt å dra i land en 1-0-seier etter en omdiskutert scoring like før hvilen.

Adam Lallana mottok ballen med skuldra og la den til rette for Mané. Etter bruk av videodommere, som mente at det ikke var en straffbar hands, ble målet stående.

– Jeg så at den traff skuldra. Jeg visste det var mål og fikk ikke panikk da det skulle sjekkes. Noen ganger har man flaks, og det er en del av fotballen. Man må lære seg å takle avgjørelsene, sa matchvinner Mané til Sky Sports etter kampen.

Liverpool feirer med seieren nyttår med soleklar ledelse på toppen av tabellen med 55 poeng. De har kun avgitt poeng i én av 19 kamper så langt.

Liverpool er nå ubeseiret i 36 strake Premier League-kamper. Rekorden har Arsenal med 49 strake uten tap i perioden fra mai 2003 til oktober 2004.

Annullering

Wolverhampton hadde en ball i mål like før pause, men scoringen til Pedro Neto ble annullert for offside etter bruk av videodømming. TV-bildene viste at det var snakk om ekstremt små marginer, til stor frustrasjon for gjestene.

– Vi kontrollerte den andre omgangen og klarte å holde Liverpool til nesten ingenting, men det er så skuffende å stå her å snakke om videodømming istedenfor kampen vi har spilt, sa Wolverhampton-kaptein Connor Coady til BBC.

– Folk sier VAR har kommet for å gi riktige avgjørelser, men her var det snakk om en armhule eller en tå, sa han oppgitt om det annullerte målet.

Wolves-press

Gjestene startet med både Raúl Jiménez, Romain Saïss og Adama Traoré på benken, og hadde tidlig i kampen lite å stille opp med før det annullerte målet til Neto tre minutter på overtid i første omgang.

Jiménez kom til en stor mulighet sju minutter før slutt, men en blokkering fra Trent Alexander-Arnold gjorde at vertene berget tre nye poeng etter en annenomgang der de rødkledde ikke hadde et eneste skudd på mål.

Før pause hadde derimot blant andre Mohamed Salah og Roberto Firmino gode sjanser for Liverpool.

Wolverhampton kom med tapet ned på jorda etter at de under 48 timer tidligere hadde slått regjerende mester Manchester City. Den kampen vant ulvene etter å ha snudd 0-2 til 3-2.

