Liverpool under etterforskning for å ha spilt en uregistrert spiller

Urovekkende nyheter for Jürgen Klopp.

Onsdagens seier mot MK Dons i Ligacupen kommer med en bismak for Liverpool og Jürgen Klopp.

I neste runde venter i utgangspunktet Arsenal for Jürgen Klopps mannskap, men nå er det ikke sikkert at Liverpool stadig er en del av turneringen neste måned.

- Igangsatt etterforskning mot Liverpool

Nå melder nemlig The Athletic at EFL (English Football League) har igangsatt en etterforskning for å finne ut om én av spillerne Klopp mønstret denne kvelden ikke var registrert for spill i Ligacupen.

- Klubben er klar over et potensielt administrativt problem med en av våre spillere. Vi jobber med de relevante myndighetene for å komme til bunns i saken, og vi kommer ikke til å gi noen flere kommentarer før prosessen er ferdigstilt, sier en Liverpool-talsmann til avisen.

Det er ikke gitt at Liverpool blir kastet ut av turneringen hvis det viser seg at de er skyldige i saken. Saken kan også løses ved at klubben mottar en bot.

Det er i følge journalisten Paul Joyce Pedro Chirivella det dreier seg om. Unggutten var på utlån til Extramadura, og det er ikke sikkert at han er klarert for spill for Liverpool enda. Chirivella erstattet Naby Keita etter 63 minutter mot MK Dons.

The Athletic skriver at hvis Liverpool skulle bli funnet skyldige i saken, kommer klubben til å vise til eksemplet med Sunderland i 2014. Da fikk Ji Dong-Won spilletid mot nettopp MK Dons i Ligacupen, til tross for at spilleren ikke var blitt klarert for spill etter et låneopphold i Augsburg.

Sunderland mottok da en bot for hendelsen, men fikk fortsatt delta i turneringen.

Hyllet unggutt etter seieren

Klopp foretok elleve endringer i laget mot MK Dons fra seieren mot Chelsea tre dager tidligere.

Caoimhin Kelleher, Rhian Brewster, Harvey Elliott, Herbie Kane, nevnte Pedro Chirivella og Sepp van den Berg var blant ungguttene som fikk spilletid mot laget fra League One.

Spesielt 16 år gamle Harvey Elliott har høstet mye skryt etter debuten sin for Liverpool, og etter kampen var Klopp full av lovord om sin nye juvel.

BANENS BESTE MOT MK DONS: Harvey Elliott er i vinden. Foto: Joe Giddens (Pa Photos)

- Det var fint å se dem i aksjon mot MK Dons. Harvey var den som utmerket seg mest. Men vi må være tålmodige. Når de slippes løs er de klare for noen veldig fine fotballkamper. Vi forbereder dem ikke for én Premier League-kamp, men for en karriere i Premier League. Det er fortsatt et par steg igjen, og det er ikke noe problem. De var veldig fine tendenser onsdag, det er sikkert, sa Klopp.

- Vi er nødt til å finne det rette tidspunktet, men flere av de unge er klare. Vi har ingen tvil om disse gutta, vet akkurat hvordan vi skal bruke dem og hva vi venter av dem. De har all verdens tid på seg, sa Liverpool-manageren.