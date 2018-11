Liverpool utnyttet dommerfeil mot Fulham

Liverpool tok en forventet seier med 2-0 hjemme mot tabelljumbo Fulham, men resultatet kunne fort blitt annerledes.

Det ble mye å holde styr på i kampens 41. minutt på Anfield søndag. Først steg gjestenes Aleksandar Mitrovic til værs og stanget inn kampens første nettkjenning, men assistentdommeren hevet flagget. Reprisene viste at offsiden var svært marginal.

Mens tabelljumbo Fulham fortvilte, valgte Liverpool å skru på turboen. Allison spilte raskt til Trent Alexander-Arnold som elegant spilte gjennom Mohamed Salah. Alene mot keeperen var hjemmeyndlingen iskald og satte inn 1-0.

Scoringen skulle likevel aldri vært godkjent. Ballen lå ikke i ro da Allison startet spillet, men dommerkvartetten merket det ikke.

Shaqiri-dobling

Fra benkplass fikk Stefan Johansen se Xherdan Shaqiri doble ledelsen etter 52 minutter. Vertene holdt trykket oppe etter et hjørnespark, og etter hvert fant Andy Robertsen sin svetsiske lagkamerat som hadde sneket seg bak et uoppmerksomt Fulham-forsvar. Kantspilleren fikk en enkel jobb med å bredside inn 2-0 bak Sergio Rico.

– Jeg er veldig glad. Bortsett fra at vi ikke scorer flere mål, var det en god prestasjon. Vi måtte jobbe hardt, og vi vant, sa Jürgen Klopp til et samlet pressekorps etter kampen.

Drøye fem minutter etter 2-0 kunne Fulham blitt redusert til ti mann da Calum Chambers taklet Salah. Midstopper traff egypteren med knotter i ankelen, men farten var ikke all verdens. Dommer Paul Tierney falt ned på gult kort, og Salah kom seg på bena uten varige mén.

Johansen-innhopp

Etter 2-0-scoringen ebbet spillet en del ut på Anfield. Likevel fikk hjemmepublikummet noe å smile for da kaptein Jordan Hendersen ble byttet inn etter å ha vært skadet i et par uker.

James Milner erstattet målscorer Shaqiri etter 81 minutter og noterte seg dermed for sin 500. Premier League-kamp. 32-åringen ble med det den 13. spilleren til å oppnå milepælen.

Stefan Johansen ble byttet inn etter 84 minutter, men kunne ikke forhindre at Fulham ligger sist i Premier League etter tolv kamper. Liverpool klatret til midlertidig tabelltopp før Manchester-derbyet og Chelseas kamp mot Everton.

– Vi er fornøyd med tre poeng. Vi er et ganske ballbesittende lag, og vi prøver å få motstanderen på bakfoten. For et besøkende lag på Anfield vil dett være vanskelig å dominere ballen, sa Trent Alexander-Arnold til BT Sport.

(©NTB)

Mest sett siste uken