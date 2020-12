Liverpool valset over Wolverhampton og vant 4-0

Wolverhampton var sjanseløse mot et Liverpool-lag i scoringshumør.

LIVERPOOL - WOLVERHAMPTON 4-0:

Etter scoringer av Mohamed Salah, Georginio Wijnaldum og Joel Matip, samt ett selvmål fra Nelson Semedo, ble det til slutt en fin kveld for alle med et hjerte i Liverpool.

Etter Wijnaldums 2-0-scoring dukket det også opp bilder av en smilende Virgil van Dijk på tribunen, som har vært ute med skade siden 17. oktober.



Salah-scoring

Daniel Podence kom til bortelagets største mulighet i den første omgangen da han etter 17 minutter chippet ballen mot lengste kryss. Liverpool-målvakt Caoimhín Kelleher var imidlertid med på notene og fikk tippet ballen over.

24 minutter ut i oppgjøret satt den i stedet for Liverpools egyptiske stjerne. Salah snappet opp ballen fra en uoppmerksom Conor Coady, før han alene med Rui Patricio pirket inn ledermålet.

TV 2s Premier League-ekspert Brede Hangeland var lite imponert over måten Wolves-kapteinen mistet ballen i forkant av målet.

- Jeg kan aldri huske å ha sett han gjøre en sånn type feil, sa Hangeland i pausen.

Like før pause pekte dommer Craig Pawson på straffemerket, etter at Coady gikk ned i duell med Sadio Mané inne i Liverpools 16-meter. Reprisene viste imidlertid at kontakten med senegaleseren var tilnærmet fraværende. Rødtrøyene kunne dermed puste lettet ut etter at VAR bidro til å omgjøre straffesparket.

Festkveld

1-0 ble til 2-0 da Wijnaldum etter 58 minutter avsluttet en utsøkt kontring på vakkert vis, med å skru ballen opp i krysset fra 17 meter.

- Fortreffelig avslutning av Giorginio Wijnaldum, sa TV 2-kommentator Simen Stamsø Møller etter scoringen.

Og før andreomgang var halvspilt satt også kampens tredje scoring for rødtrøyene. Etter en kort corner fant et perfekt innlegg av Salah panneluggen til midtstopper Matip, som headet inn sin første scoring for sesongen.

Om ikke det var nok, gikk rødtrøyene opp i 4-0 noen minutter senere. Trent Alexander-Arnold, som var tilbake fra skade etter å ha kommet inn noen minutter tidligere, sendte et hardt innlegg langs bakken. Inne i feltet lurte Sadio Mané, selv om Semedo var han som endte med å skli ballen i eget nett.

