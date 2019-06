Liverpool vant Champions League-finalen: Klopp fikk sin revansje

Etter flere finalenedturer kunne Jürgen Klopp og Liverpool juble som Champions League-mestere. Ekspert trekker frem spesielt én Liverpool-spiller i kampen som ikke alle var like imponert over.

TOTTENHAM - LIVERPOOL 0-2:

WANDA METROPOLITANO (Nettavisen): Liverpool ble slått på mållinjen i Premier League, men sesongen endte likevel med jubel for de rødkledde fra Merseyside som lørdag kveld sikret seg Champions League-trofeet etter å ha slått Tottenham Hotspur 2-0 i finalen på Wanda Metropolitano i Madrid.

Etter å ha tapt seks finaler på rad som manager for både Dortmund og Liverpool, skulle det endelig stemme for tyske Klopp som lyste opp med sitt kritthvite smil etter at seieren var i boks.

- Jeg er så glad på guttenes, supporternes og min families vegne. De har lidd for meg og fortjener det mer enn noen andre, sier Klopp til BT Sports etter kampen.

Liverpool-manageren skryter av lagets innsats.

- Har du noen gang sett et lag kjempe som dette uten noe bensin igjen i tanken? Og så har vi en keeper som får det vanskelige til å se enkelt ut, sier tyskeren.

Han forteller at det er den største dagen i hans profesjonelle liv.

- Det tok sin tid, det er viktig for vår utvikling. Dette hjelper oss mye og nå kjører vi på videre, forteller Klopp.

Liverpool spilte ingen enorm fotballkamp, men forsvarte seg godt og gjorde jobben mot Tottenham.

En tidlig scoring av Mohamed Salah på et omdiskutert straffespark og en sen scoring av innbytter Divock Origi var nok til at Liverpool vant 2-0.

Liverpool kan dermed løfte europacup-trofeet for sjette gang i historien, mens Tottenham-spillerne må reise skuffet hjem til Nord-London.

FØLELSER: Jordan Henderson sammen med Jürgen Klopp etter at seieren var i boks. Foto: Martin Rickett (Pa Photos)





Trekker frem Henderson



BBC-ekspert og Burnley-manager Sean Dyche mener det er spesielt én Liverpool-spiller som skal ha mye skryt for sin opptreden i lørdagens finale.

Dyche trekker frem Liverpool-kaptein Jordan Henderson som en av lagets viktigste bidragsytere mot Spurs.

- Helten for meg i kveld var Jordan Henderson. Han gjorde all drittjobben og tok alle de harde løpene. Han vet at han har kvalitet rundt seg, men han er limet som holder dette sammen, sier Dyche.

Også TV 2-kommentator Øyvind Alsaker lot seg imponere av kapteinen.

- Nå tar han plassen blant de virkelig store, sier Alsaker.

Det var også de som ikke lot seg imponere nevneverdig av finalen som ikke ble den store underholdningen som var spådd av mange på forhånd.

Tidligere Liverpool-spiller Steve McMananman mener det ikke var en stor fotballkamp, men gir den voldsomme varmen skylden.

- Det har ikke vært den største fotballkampen eller beste reklamen for engelsk fotball på grunn av klimaet, men Liverpool kommer ikke til å bry seg, kommenterer McMananman hos BT Sports.

- De kommer til å bli fryktet



Tidligere Manchester United-spiller og nåværende fotballekspert for BT Sport, Rio Ferdinand, er full av lovord om Champions League-vinnerne.

- Dette laget kommer til å bli fryktet i Europa. Ingen ønsker å møte dette laget, eller å dra til Anfield, sier han.

Selv om det kom reaksjoner på at lørdagens finale ikke var av den mest spennende sorten, bryr ikke Ferdinand seg noe om det.

- Nå er det en frykt. De har levert store resultater. Denne prestasjonen kommer ikke til å bli snakket om i mange år fremover - vi spilte ikke bra mot Chelsea i 2008, men jeg kunne ikke brydd meg mindre. Disse gutta fortjener dette, sier han.

JUBEL: Virgil van Dijk og resten av Liverpool kunne juble for Champions League-seier lørdag kveld. Foto: Ben Stansall (AFP)

Drømmestart for Liverpool

Røyket hadde knapt lagt seg etter fyrverkeriet fra Imagine Dragons' åpningsshow, før Liverpool gikk opp i ledelsen på Wanda Metropolitano.

Klopps menn fikk en drømmestart på kampen da dommer Damir Skomina pekte på straffemerket allerede etter 25 sekunder. Det skjedde etter at Sadio Mané spilte ballen i armen til Tottenham-spiller Moussa Sissoko.

Fra ellevemeteren banket Mohamed Salah ballen i mål forbi Hugo Lloris, og Liverpool var oppe i ledelsen før to minutter var spilt.

- Alle er glade nå. Jeg er glad for å spille min andre finale på rad og for å endelig få spille 90 minutter. Alle gjorde sitt beste i dag. Det var ingen store individuelle prestasjoner, men hele laget var utrolig, sier Salah til BT Sport.

JUBEL: Mohamed Salah sendte Liverpool opp i ledelsen. Foto: Susana Vera (Reuters)

Tottenham presset - Liverpool skapte sjansene før pause



Til tross for drømmeåpningen ble det ikke noen overkjøring av Klopps menn utover omgangen. Begge lagene virket preget av stundens alvor, eller kanskje var det varmen. Publikum og millioner av TV-seere fikk ansett ikke se en så underholdende omgang med fotball som kanskje var ventet av de til vanlig offensive lagene.

Tottenham presset i perioder på for utligningen, men ble enten for upresise i den siste avgjørende pasningen eller så ble de stoppet av Liverpools forsvarsstjerner.

For det var Liverpool som stod for sjansene før hvilen, og nærmest var Andy Robertson som etter 39 minutter stormet oppover på Tottenhams banehalvdel før han banket til fra cirka 20 meter. Avslutningen var god, men Lloris fikk slått ballen over til hjørnespark.

Ingen av lagene maktet å score flere mål før pause og stillingen var fortsatt 1-0 da lagene gikk i garderoben.

FRUSTRERT: Mauricio Pochettino hadde ingen god dag på jobben. Foto: Susana Vera (Reuters)

Tottenham jaget scoring



Andreomgangen fortsatte i litt det samme sporet. Det ble skapt få sjanser, og det var Liverpool naturligvis best fornøyd med.

Jürgen Klopp tok ganske tidlig grep i andreomgangen da han satte innpå semifinalehelten Divock Origi for en anonym Roberto Firmono, og noen minutter senere James Milner for Wijnaldum.

Spurs-sjef Pochettino svarte med å sende inn på sin semifinalehelt Lucas Moura for Harry Winks.

Det var imidlertid Milner som skulle markere seg først da han skjøt like til side for mål etter 68 minutter.

Det tok hele 72 minutter før Tottenham kom seg til en avslutning på mål, men det var en svak variant av Dele Alli. Spurs så imidlertid farlig ut litt senere da Son stormet mot Liverpool-målet, men Van Dijk viste seg frem som den kjempen han har vært hele sesongen for Liverpool og stoppet sørkoreaneren mesterlig.

Spurs fortsatte å presse på, og både Son og Lucas Moura kom til to store sjanser ti minutter før slutt. Like etterpå fikk de hvitkledde frispark i god possisjon da Rose ble felt like utenfor sekstenmeteren, men frisparket til Christian Eriksen ble stoppet av en dyktig Alisson.

Da det ikke stemte for Spurs, så var Liverpool mer effektive. Tre minutter før full tid banket innbytter Origi inn 2-0 for Liverpool og seieren var dermed i boks.

