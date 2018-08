Liverpool vant generalprøven

Liverpool kjørte over italienske Torino på Anfield og vant sesongs siste oppkjøringskamp 3-1.

Rødtrøyene var best i stort sett alt som foregikk i den første omgangen og stilte med tilnærmet toppet ellever. Merseyside-laget burde også tatt ledelsen på straffespark etter at Sadio Mané ble felt. Nysigneringen Fabinho fikk tillit fra ellevemeteren, men bommet på forsøket.

Etter 21 minutter kom imidlertid den første scoringen. Roberto Firmino ble spilt fri, dro en skuddfinte, før han satte ballen i mål via et Torino-bein.

Bare tre minutter senere var det Georginio Wijnaldums tur til å tegne seg på scoringslisten. Firmino fant nederlenderen på tur framover, og 27-åringen gjorde ingen feil alene med Salvatore Sirigu i Torino-målet.

Liverpool fortsatte å kjøre kampen og både Mané, Firmino og Trent Alexander Arnold hadde muligheter til å øke ledelsen. I stedet var det bortelaget som fikk redusere når et perfekt innlegg fra Lorenzo Di Silvestre fant hodet til stjernespissen Andrea Belotti.

Mange bytter

I pausen valgte Jürgen Klopp å gjøre sju bytter. Dermed fikk fronttrioen med Firmino, Salah og Mané hvile før lørdagens serieåpning.

I takt med byttene, falt også tempoet i treningskampen på Anfield. Danny Ings fikk to gode muligheter til å øke ledelsen, men klarte ikke sette ballen i mål.

Spillet bar preg av at begge lag hadde viktigere kamper i tankene, men fire minutter før slutt fikk supporterne på The Kop grunn til å reise seg på nytt. Et glimrende innlegg fra Xherdan Shaqiri fant Liverpools toppscorer i oppkjøringen, Daniel Sturridge, som headet inn 3-1.

Liverpool sesongåpner i Premier League søndag hjemme mot West Ham. Torino må vente til 19. august før Serie A-sesongen sparkes i gang. Da venter Roma hjemme.

(©NTB)

Mest sett siste uken