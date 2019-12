Liverpool ydmyket tittelrival Leicester: - Deres ventetid er over

Jürgen Klopps menn utklasset og spilte ut sine motstandere i tittelkampen i Premier League

LEICESTER - LIVERPOOL 0-4

Det ble en fantastisk aften for Liverpool som lekte seg med Leicester på «Boxing Day», og vant til slutt 4-0. Oppgjøret ble en eneste stor maktdemonstrasjon for Jürgen Klopps mannskap.

Kampens første ble signert Roberto Firmino, som var stanget inn et innlegg fra Trent Alexander-Arnold i den første omgangen, mens James Milner doblet ledelsen på straffe i den andre.

Roberto Firmino banket inn den tredje scoringen, etter at Alexander-Arnold på ny fant han inne i boksen. Så kronet høyrebacken med å sette inn kampens fjerde.

- I alle dager, for noen muligheter. Det er nesten ikke til å tro, sa TV 2-kommentator Kasper Wikestad etter at laget fra Merseyside hadde brent flere sjanser i den andre omgangen, hvilket oppsummerte hvor mange mål det kunne blitt.

- Brutalt

Det var tidvis såpass ekstremt at Leicester ikke engang kom over midtbanen, og inn på Liverpools banehalvdel. Blant de som reagerte var den spanske jourlisten Rubén Uría på Twitter:

- Liverpool under Klopp er vanvittig. Det er ikke bare det de gjør med ballen, men skaden de gjør når de kommer på løp. Det er definitivt det laget som forstår konseptet med å presse etter balltap. Det er helt brutalt å se på hvordan de jobber, skriver Uría.

The Independent-journalisten Miguel Delaney gikk et skritt lengre og har kåret Liverpool til Premier League-mestre.

- Liverpools ventetid på en tittel er over etter 29,5 år, skriver Delaney på sin Twitter-konto.

I TV 2s studio var også Erik Thorstvedt tydelig på at det var tydelig at de rødkledde var på et helt annet nivå:

- Her har Leicester blitt helt statister, og det er klasseforskjell. City og Liverpool er de beste lagene, Leicester er lengre bak på lista, sa Thorstvedt, som før oppgjøret minnet om at det å tape fotballkamper begynner å bli en uvant følelse på Merseyside:

- Det Liverpool har gjort er bare så ellevilt, og vi må ikke ta det for gitt. Vi har nesten glemt at Liverpool kan tape fotballkamper og kan spille dårlig av og til.

Også Solveig Gulbrandsen var imponert over det Jürgen Klopps menn hadde levert, men samtidig skuffet over Leicester:

- De har ikke sjans, de blir herjet med av Liverpool på flere måter. De skal trykke etter, være Leicester og ha et godt press, men så blir de spilt enkelt ut. De møter overmakten nå og Liverpool leker med dem, sa Gulbrandsen i pausen.

Seieren for Liverpool betyr at deres ledelse i Premier League fortsatt er bunnsolid. De har nå 13 poeng ned til neste lag på tabellen, etter at årets sesong er halvspilt i den engelske toppdivisjonen.

Og det laget som ligger på andreplass er Leicester. De står med 39 poeng etter halvspilt sesong, med én kamp mer spilt enn Manchester City, som har ett poeng mindre.

Totaldominans

Allerede før minuttet var spilt ble Trent Alexander-Arnold spilt opp på høyre side, og fikk muligheten til å teste skuddfoten. Kasper Schmeichel måtte slå til retur, men hadde god kontroll.

Bare minuttet senere burde Sadio Mané ha gitt Liverpool ledelsen etter at han timet løpet perfekt etter et flott innlegg fra Mohamed Salah. Senegaleseren traff helt feil på ballen, og avslutningen suste utenfor.

I det 11. minutt suste Liverpool på en kontring, og mottok en herlig pasning fra Naby Keita. Schmeichel ruset ut for å stoppe egypteren, men rakk ikke frem. Fra spiss vinkel, og med et åpent mål, bestemte Salah seg for å skyte. Han traff nettveggen.

Liverpool hadde overtaket på det aller mest i det første kvarteret, og da Roberto Firmino vant ballen høyt var han uselvisk da han slo ut til Jordan Henderson. Hans skudd gikk via Caglar Söyüncü, og suste i bue over Schmeichel, men utenfor mål.

Det handlet veldig mye om de rødkledde på King Power Stadium. Leicester maktet ikke å få i gang hverken Harvey Barnes eller James Maddison i den kreative fasen av spillet.

Og til slutt skulle det lykkes for bortelaget. Innlegget fra venstre ble slått med presisjon av Trent Alexander-Arnold, og Roberto Firmino stanget de rødkledde i føringen.

Liverpool burde ha doblet ledelsen i det 34. minutt da Leicester-forsvarerne tullet det til for hverandre. Mané var plutselig alene igjennom med Schmeichel, men en fantastisk redning av dansken stoppet den senegalesiske angriperen.

Naby Keita virket å være i fyr og flamme for bortelaget. Han suste på flere raid gjennom midtbanen til Leicester, og hadde flere gode involveringer for de rødkledde på King Power Stadium.

Selv om Liverpool førte spillet og dominerte det som skjedde ute på gressmatta, så måtte de ta til takke med kun den ene scoringen. Roberto Firminos mål var omgangens eneste da Liverpool ledet 1-0 over Leicester til pause.

Ydmykelse

Slik som i den første omgangen var det Liverpool som kontrollerte mye av starten, og ved flere tilfeller slo Alexander-Arnold inn nydelige innlegg. Dessverre for Liverpool maktet de ikke å få til noen avslutninger.

Andy Robertson vant ballen høyt i banen, og fikk slått inn mot Firmino i det 55. minutt. Brasilianeren var først på ballen, men avslutningen seilet utenfor Schmeichels mål.

I det 57. minutt fortsatte sjansehavet både for Firmino og Salah, men på merkverdig vis klarte Leicester å holde unna både med blokkeringer, en ellevill redning fra keeper Schmeichel.

Like etter timen spilt var Leicester på en sjelden visitt inne i Liverpools sone, og James Maddison fikk muligheten på en frispark. Han var ikke i nærheten av å teste Alisson.

Vondt skulle bli verre for Leicester da en corner fra Alexander-Arnold traff armen til Söyüncü inne i boksen. James Milner hadde blitt byttet inn for Liverpool, og skulle dermed ta straffesparket.

Med sitt første spark på ballen etter innbyttet var Liverpools nummer syv sikker, sendte Schmeichel feil vei og Liverpool kunne juble for kampens andre scoring på King Power Stadium.

Firmino var ikke ferdig foran mål, og like etter Milners straffescoring fant Alexander-Arnold ham med et fantastisk innlegg. Brasilianeren hadde ingen problemer med å løpe inn 3-0.

Det skulle bli bedre og bedre for Liverpool og Alexander-Arnold. For drøye kvarteret før slutt fant Mané høyrebacken med en herlig pasning, og han hamret inn kampens fjerde scoring og kronet et ellevilt oppgjør.

Flere scoringer skulle det ikke bli for laget som nylig vant verdensmesterskapet for klubblag. Liverpool tok et stort steg mot Premier League-tittelen etter at Leicester ble ydmyket 4-0 på eget gress.

