Liverpools administrerende direktør bruker Fergusons ord om maktforholdet mellom klubbene

Sir Alex Fergusons sitat om å vippe Liverpool ned fra tronen ble til slutt ikonisk. Nå mener Peter Moore at Merseyside-klubben igjen er tilbake på topp.

Det skriver blant andre BBC onsdag.

Etter at Ferguson ble United-manager i 1986, uttalte skotten at hans første oppgave var å vippe Liverpool ned fra tronen («to knock Liverpool right off their perch»).

Etter at Liverpool hadde dominert engelsk fotball stort, opplevde de et maktskifte etter at Ferguson overtok på Old Trafford. Skotten opparbeidet seg legendestatus etter at han til slutt vant 13 ligatitler før han ga seg i 2013, noe som førte United opp på 20 ligatitler totalt mot Liverpools 18.

Manchester United har slitt etter at Ferguson ga seg, mens Liverpool har opplevd en voldsom opptur etter at Jürgen Klopp tok over som manager i 2015.

LEGENDE: sir Alex Ferguson uttalelse om å «knock Liverpool off their perch» ble stående igjen som et ikonisk sitat under skottens suksessrike periode som United-manager. Foto: Glyn Kirk (AFP)

- Vi er tilbake på topp



Peter Moore, som er administrerende direktør i klubben, mener den regjerende CL-vinneren nå igjen har tatt tilbake tronen.

Liverpool vant Champions League for sjette gang i juni, og er ligaleder så langt i Premier League. Det er fem poeng ned til serietoer Manchester City, mens United allerede er 10 poeng bak.

Klopps lag har kun tapt én gang på de siste 45 ligakampene, og endte ett fattig poeng bak City forrige sesong.

Moore benyttet dermed muligheten til å bruke Fergusons historiske ord for å beskrive maktforholdet mellom Manchester United og Liverpool for tiden.

- Vi er tilbake på topp («we are back on our perch»), som vi så kjent sier, forteller Moore i et intervju under World Football Summit i Madrid.

64-åringen, som er en livslang Liverpool-supporter, ble ansatt av Fenway Sports Group - det amerikanske selskapet som kjøpte Liverpool for 300 millioner pund i 2010 - i februar 2017.

Siden da har Liverpool kommet til Champions League-finalen to ganger, og begynt å bygge et treningsanlegg i Kirby som er ventet å bli fullført i 2020.

Moore skryter stort av det FSG har tilført Liverpool.

- Det Fenway Sports Group har gjort i Liverpool gjennom de siste ni årene er ikke annet enn mirakuløst. De har vært gjennom oppturer og nedturer, men de har holdt det gående og aldri tatt en penny ut av klubben, sier Moore.

Skryter uhemmet av Klopp

Den nye tribunedelen på «Main Stand» på Anfield åpnet i 2016, noe som økte stadionkapasiteten fra 45.000 til drøyt 54.000.

Samtidig ble Alisson og Virgil van Dijk hentet til klubben for henholdsvis 67 og 75 millioner pund.

Klopp skal ha mye av æren for klubbens suksess etter sitt inntog i klubben. Tyskeren, som tidligere trente Borussia Dortmund, har tatt Liverpool fra en åttendeplass i Premier League til inn blant topp fire tre år på rad.

52-åringen har også ledet klubben til fire cupfinaler, og ble mandag kåret til årets trener av FIFA.

- Jürgen er en av de mest helhetlige menneskene du noen gang vil møte, sier Moore om manageren før han fortsetter.

- Han er kapabel til å få skipet til å gå framover, til å motivere både spillerne, støtteapparatet og vitenskapavdelingen, og han holder alle på rett kjøl. Han personlighet er smittsom, og karismaen er utvilsom, sier Liverpool-toppen.