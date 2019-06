Liverpools innkast-trener vil hjelpe Norge. Slik svarer Lagerbäck

Den danske innkastspesialisten Thomas Grønnemark tilbyr sine tjenester til NFF. Men verken Lars Lagerbäck eller Håvard Nordtveit er bombesikre på at de ønsker å slå til.

FÆRØYENE - NORGE 0-2:

TÓRSHAVN (Nettavisen): Liverpools innkast-trener Thomas Grønnemark har fått med seg at Norge sliter med å omsette lange innkast til mål og målsjanser, og gjennom Nettavisen ber han nå Norges Fotballforbund (NFF) om å ta kontakt.

- Jeg vil gjerne hjelpe Norge. Det er det ingen tvil om, sier Grønnemark til Nettavisen.

Lagerbäck: - Det har jeg ikke engang hørt snakk om



I den norske leiren er det imidlertid ingen som tilsynelatende har noe hastverk med å søke hjelp hos Grønnemark.

På pressekonferansen etter 2-0-seieren mot Færøyene spurte Nettavisen landslagssjef Lars Lagerbäck om han vil takke ja til invitasjonen fra Liverpools innkast-spesialist.

- Det aner jeg ikke, har jeg ikke engang hørt snakk om dette og vet ikke om vi skal ansette noen innkast-trener. Jeg har hørt om ham, men vet ikke riktig hva han gjør. Det kan jeg ikke svare på, sier svensken til Nettavisen.



- Kommer du til å ta en prat med ham?

- Det vet jeg ikke, jeg har ikke tenkt på det. Før jeg svarer på det vil jeg vite mer om hva han gjør og tenke etter om vi har behov for dette, sier Lagerbäck.

MÅ TENKE PÅ DET: Landslagssjef Lars Lagerbäck. Foto: Terje Pedersen (NTB scanpix)

Nordtveit mener Norge allerede er dyktige på innkast



Lagerbäck har tidligere hatt stor suksess med lange innkast da han var trener for Island, men for Norge har det ikke gått like bra.

Selv om det norske landslaget svært ofte fyller på med spillere i boksen og tar lange innkast høyt oppe i banen, med forsøk på å vinne første stuss i feltet, er det blitt få scoringer ut av det.

Håvard Nordtveit er som regel spilleren som har fått ansvaret for å ta innkastene, men selv om statistikken sier noe annet, ser ikke midtstopperen at Norge har noe stort problem.

Han svarer uklart på om han synes landslagsledelsen bør inngå noe samarbeid med Liverpool-trener Grønnemark.

- Jeg føler vi har nokså god kontroll selv. Selvsagt hvis han er ansatt i en så stor klubb så har han peiling. Om han kommer med noe input i ny og ne, så hadde det vært bra, men det er ikke sånn at vi trenger å oppsøke noen innkast-proffer for at vi skal bli bedre på det. Vi er jækla gode på det faktisk, sier Nordtveit til Nettavisen.

USIKKER: Håvard Nordtveit har ikke noen klar formening om Norge bør hente hjelp fra innkastekspert. Foto: Lise Åserud (NTB scanpix)

Råder NFF til å samarbeide



En som derimot er tydelig på hva Norge bør gjøre er TV 2-ekspert Jesper Mathisen.

Den tidligere midtstopperen mener det er potensial i å hente inn kompetanse på også de små tingene i fotball. Hans råd til NFF er derfor å takke ja til invitasjonen fra Grønnemark:



- Det er ganske mange innkast i løpet av en kamp, og altfor få lag bruker tid på dette. Det blir ikke helt NFL når man skal sette opp ting og tang, det er ikke SÅ mye å hente, men jeg er helt sikker på at man kan utnytte både korte og lange innkast bedre, sier Mathisen til Nettavisen.

Han stusser over at ikke flere er opptatt av dette.

- Det er overraskende få som bruker spesialkompetanse på det området. Jeg kjenner ikke inngående til Grønnemark, men det å få hjelp til å bli enda flinkere til det, er noe både landslaget og andre klubber bør gjøre, sier Mathisen til Nettavisen.

Hevder Liverpool har sett en effekt



Grønnemark virker selv ikke å være i tvil om at han kan hjelpe Norge.

Dansken er på kort tid blitt verdenskjent etter at Liverpool i 2018 ansatte ham som klubbens innkasttrener, og han hevder at Champions League-vinneren allerede ser en forskjell.

Statistikken forteller nemlig at de fleste lag beholder ballen i under 50 prosent av tilfellene når man tar innkast og er under press. I Liverpool har de imidlertid beholdt ballen mellom 75 og 100 prosent av gangene under press denne sesongen, hevder dansken.

INNKAST-TRENER: Thomas Grønnemark. Foto: Pressebilde throwin.dk

Selv om han er ansatt som Liverpool-trener, vil det ikke være noe hinder om NFF vil knytte dansken til seg. Grønnemark har en såkalt frilansavtale med Liverpool som kun hindrer ham i å trene andre lag i Premier League.

Nå er det tre måneder til EM-kvaliken fortsetter for de norske herrene. Da venter Malta på hjemmebane 5. september, før det blir tur til Stockholm for å møte Sverige tre dager senere.

Om Norge henter inn en innkast-treneren i mellomtiden gjenstår å se.