Liverpools Mané operert for brudd i hånden

Sadio Mané ble onsdag operert for et brudd i hånden. Han pådro seg skaden i landskamp for Senegal, opplyser hans klubb Liverpool.

Liverpool-manager Jürgen Klopp fikk flere spillere tilbake med skader etter landslagsuken, men utsiktene for å kunne bruke Mané allerede til helgen skal være gode.

– Han vil bli fulgt nøye de neste dagene, før kampen mot Huddersfield lørdag, står det i en uttalelse på klubbens nettsted.

Mohamed Salah fikk problemer i låret mens han var på landslagsoppdrag for Egypt, mens Naby Keita måtte bæres av banen på ryggen til en lagkamerat etter å ha fått hamstringtrøbbel i Guineas kamp mot Rwanda.

Virgil van Dijk kom tilbake fra Nederlands landslagssamling med en ribbeinsskade.

Liverpool er med 20 poeng likt med Manchester City og Chelsea i teten av Premier League-tabellen, men laget har ikke vunnet i sine fire siste kamper i ulike turneringer.



