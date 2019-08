Liverpools nysignering legger seg paddeflat etter nedlatende Harry Kane-imitasjon

Harvey Elliot (16) kunne nok fått en bedre start på Liverpool-karrieren.

I slutten av juli skrev Elliot under for Liverpool, men allerede har han havnet i sin første kontrovers.

En video sirkulerer nemlig på internett av at unggutten kommer med en nedlatende imitasjon av Tottenham-stjerne Harry Kane etter Champions League-finalen tidligere i år.

I videoen bruker han flere stygge ord om Spurs-storscoreren, og flere har reagert kraftig på det de mener er respektløs oppførsel fra Liverpools nysignering.

Nå har stortalentet valgt å rykke ut med en beklagelse.

- Jeg vil bare få lov til å beklage av hele mitt hjerte for å fornærmet noen med tanke på den videoen som nå sirkulerer på internett. Videoen ble tatt da jeg tullet med vennene mine i et privat miljø, og den var ikke rettet mot noen spesielle, men jeg forstår at handlingene mine både er umodne og dumme. Jeg vil påpeke at videoens innhold ikke representerer hvem jeg er som person og måten jeg er oppdratt, og jeg er virkelig lei mei, skriver han i en Instagram-oppdatering.

Foto: @harveyelliott07 / Instagram

En rekke medier i England har kastet seg over saken og slår internett-tabben stort opp. Daily Mail, The Guardian, The Sun og Liverpool Echo vier alle episoden stor plass torsdag.

Det er ikke kjent hva Liverpool-manager Jurgen Klopp synes om situasjonen, men det er neppe full jubel på Anfields hovedkontor. Tottenhams Harry Kane har foreløpig ikke kommentert imitasjonen.

SIGNERT: Harvey Elliott er klar for Liverpool. Foto: Liverpool Football Club

Supertalentet Elliott spås en stor karriere og ble 4. mai i år tidenes yngste Premier League-spiller, da han kom inn som innbytter for Fulham i en kamp mot Wolverhampton.

Elliott er offensiv midtbanespiller og regnes som et av balløyas største talenter. Han har vært koblet til klubber som Real Madrid og Paris Saint-Germain. 16-åringen er fast inventar på aldersbestemte landslag for England.

På Instagram fortalte Elliott at han er strålende fornøyd med å ha signert for Liverpool.

- Jeg er så glad for å annonsere at jeg har signert for Liverpool. Å bli en del av klubben jeg har heiet på fra barndommen av er en drøm som går i oppfyllelse for meg og familien min. Jeg kan ikke vente på å komme i gang, skrev 16-åringen.

Liverpool ligaåpner neste fredag i Premier League mot nyopprykkede Norwich på Anfield.

