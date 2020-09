Liverpools Robertson med kjempetabbe og scoring da Arsenal ble slått

Venstreback Andrew Robertson kom i søkelyset begge veier da et meget velspillende Liverpool slo Arsenal 3-1 i Premier League mandag kveld.

Liverpool tok sin tredje seier av tre mulige og har bare Leicester foran seg på tabellen etter tre serierunder av PL-sesongen 2020/2021. Det vil overraske om Liverpool ikke ender opp som serievinner til slutt.

Liverpool presset frisk allerede fra start, og et Arsenal i en 3-4-3-formasjon var heldig og dyktig som unngikk baklengs i det første kvarteret. Sadio Mané skjøt direkte fra kloss hold etter akkurat 15 spilte minutter, men skuddet gikk rett på Arsenal-keeper Bernd Leno.

Fem minutter senere satt den i tverrliggeren etter et skudd av Trent Alexander-Arnold som gikk via Arsenals Héctor Bellerín.

Liverpool eide ballen og dominerte stort mot besøket fra London helt fram til Arsenal fikk til en flott kontring og et bra angrep i det 25 minutt. Det endte med en gedigen miss av Andy Robertson. Han glapp ballen rett i føttene på Alexandre Lacazette, og franskmannen nettet lett. Det var første gang at Arsenal var innenfor 16-meteren i kampen.

Raskt tilbake

Bare to minutter senere utlignet Liverpool. Dommeren viste fordel for Liverpool, og plutselig dro Mohamed Salah seg fri på høyrekanten. Leno reddet avslutningen fra Salah i første omgang, men Mané satte returen inn i det åpne målet.

Ikke lenge etter gjorde skotten Robertson opp for tabben da han satte inn 2-1 for Liverpool med venstrefoten. Det skjedde etter praktfullt angrepsspill av hjemmelaget. Pasningen kom fra backkollega Alexander-Arnold fra motsatt side.

Liverpool hadde stort sett kontroll, men Arsenal viste tenner innimellom og var ikke helt ufarlige. Blant annet kunne Alexandre Lacazette fort ha scoret sitt andre i kampen i 2. omgang.

Innbytter Diogo Jota fikk æren av å sette inn 3-1 i sin aller første opptreden for Liverpool etter en tabbe av Arsenals midtstopper David Luiz. Jota kunne faktisk ha scoret tidligere i kampen også, men da bommet han.

Med seier ville Arsenal ha startet sesongen med tre seirer for første gang siden sesongen 2004/2005, men i denne kampen tapte de fortjent. Arsenal har ikke hatt taket på antatt bedre motstandere i de siste sesongene.

Sterke hjemme

Både Liverpool og Arsenal hadde vunnet sine to første kamper. Begge gikk også videre i ligacupen i midtuka. Arsenal vant det siste møte mellom de to 15. juli. Det var første Arsenal-seier mot Liverpool på ti forsøk. I kveld var Liverpool best som så ofte før i de siste årene.

Liverpool er ubeseiret hjemme på de 60 siste hjemmekampene i Premier League. Sist gang de tapte en PL-kamp var i april 2017.

Det er lenge igjen til Chelsea rekord på 86 kamper på rad uten tap hjemme.

(©NTB)