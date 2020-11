Liverpools stortalent Rhys Williams roses: - Vil bli uerstattelig for dette laget

I fraværet av Liverpools skadede forsvarsspillere er Williams blitt kastet inn på laget. 19-åringen har ikke gjort seg bort.

At Rhys Williams er på banen for Liverpool på grunn av skader på sentrale forsvarsspillere, er ikke vanskelig å forstå. Likevel er unggutten ikke villig til å gi opp en plass på banen uten motstand, dette melder britiske The Mirror.

Trener Jurgen Klopp har i det siste vært tvunget til å bruke tenåringen i skadefraværet til forsvarsspillere som Virgil van Dijk, Joel Matip og Fabinho.

19-åringen så ikke det minste utilpass ut da Liverpool på tirsdag holdt nullen bakover mot Atalanta, i hans første Champions League kamp. Kampen endte 5-0 i de rødkleddes favør.

MÅL FOR FREMTIDEN: 19-åringen sier han vil bli uerstattelig for klubben. Foto: Peter Powell (Pa Photos)

Til tross for Williams' relativt ukjente navn, har forsvarsspilleren allerede satt seg mål om fast plass på laget den kommende tiden. Williams gjorde sin seniordebut for Liverpool i ligacupen mot Lincoln i september.

Steget opp har vært bemerkelsesverdig med tanke på at unggutten var på utlån hos Kidderminster Harriers i National League forrige sesong.

Han forteller til Liverpools offisielle nettside at han hadde håpet på en mulighet, men at muligheten han fikk var over forventet.

- Jeg er glad for at Klopp tror på meg, og jeg skal fortsette å betale hans tillit med prestasjoner og kvelder som dette. Forhåpentligvis fortsetter jeg å få muligheter og fortsetter å kunne gjøre alle stolte, sier han til Liverpool FC melder Mirror uk.

Williams har nylig signert en ny langsiktig avtale med klubben, og spås en lys fremtid av flere.

- ­Jeg vil bli en uerstattelig del av dette laget. Det er et utrolig bra lag med utrolig gode spillere, sier han.